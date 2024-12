Líder sírio diz que irá anunciar nova estrutura da defesa e do exército em breve

Por Menna AlaaElDin e Muhammad Al Gebaly

CAIRO (Reuters) - O líder de fato da Síria, Ahmed al-Sharaa, disse neste domingo que seu governo anunciará a nova estrutura do Ministério da Defesa e do exército em poucos dias.

Falando em coletiva de imprensa conjunta com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, Sharaa disse que seu governo não permitirá armas fora do controle do estado.

Uma fonte oficial disse à Reuters no sábado que Murhaf Abu Qasra, uma figura importante na insurgência que derrubou Bashar al-Assad duas semanas atrás, foi nomeado ministro da defesa no governo interino.

Sharaa não mencionou a nomeação de um novo ministro da defesa neste domingo.

Ele discutiu a forma que as instituições militares tomarão durante uma reunião com facções armadas no sábado, disse a agência de notícias estatal SANA.

O primeiro-ministro Mohammed al-Bashir disse na semana passada que o Ministério da Defesa seria reestruturado usando antigas facções rebeldes e oficiais que desertaram do exército de Assad.

