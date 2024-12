Agora a Nasa vem: Stilo Parabólica é Fiat que chama atenções até no espaço

Do UOL, em São Paulo (SP)

Brasileiro que se preza não tem vergonha de improvisar com os itens que tem à disposição para criar coisas diferentes. A máxima se aplica aos automóveis: basta fazer uma rápida pesquisa na internet para encontrar adaptações inusitadas de veículos, muitas vezes combinando carrocerias de diferentes modelos em um carro único.

Já falamos aqui no UOL Carros do KaLicóptero, aeronave criada a partir de um Ford Ka que intrigou a internet. Os exemplos não param aí: recentemente, voltou a circular nas redes sociais fotos de um Fiat Stilo inusitado.

O carro, literalmente, aparenta estar conectado. Afinal, traz duas antenas parabólicas presas à carroceria: uma no capô e outra no teto. Seriam equipamentos para identificar e se comunicar com ETs (seres extraterrestres)?

Talvez fosse uma boa ideia acionar a Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, para esclarecer do que se trata o Stilo Parabólica.

Fiat Stilo Parabólica não passa despercebido no trânsito; para que servem as antenas na carroceria? Imagem: Reprodução

Ou, quem sabe, a explicação para a adição das antenas seja um tanto mais prosaica: o proprietário do hatch deu um jeito de assistir TV dentro do Fiat.

Mas, pensando bem, isso não seria possível com o veículo em movimento, já que a antena precisa permanecer apontada para um satélite para manter o sinal da televisão.

Se você olhar com atenção, irá perceber do que se trata. O Stilo traz adesivos de uma empresa de TV por satélite e as antenas parabólicas aparentam ser adereços para atrair potenciais clientes.

Fiat Stilo traz adesivos de uma empresa que, aparentemente, comercializa antenas parabólicas Imagem: Reprodução

No Instagram, internautas se divertem com as fotos e a zoação corre solta.

"É o Stilo do Inspetor Bugiganga", brincou uma pessoa, referindo-se ao desenho animado que virou filme com o ator Matthew Broderick no papel principal.

"Carro de quem é antenado", disse outro internauta.

"Próximo carro de 'Velozes e Furiosos: Indo para o Espaço'", brincou outra pessoa, citando um eventual novo filme da franquia de corridas de carro ilegais.

Brincadeiras à parte, o "Stilo Antenado" está registrado em São Paulo, capital, e é relativamente raro: trata-se de um exemplar 2005 da versão Schumacher, alusiva ao ex-piloto da Fórmula 1 Michael Schumacher, sete vezes campeão da principal categoria do automobilismo.

E você, achou a adaptação criativa ou sem noção? Deixe a sua opinião nos comentários.

