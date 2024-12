Acidente em Gramado: Ocupantes de aeronave não sobreviveram, diz governador

Do UOL, em São Paulo

Os ocupantes de um avião de pequeno porte que caiu em Gramado não sobreviveram. A informação foi dada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no X.

O que aconteceu

Eduardo Leite não especificou na postagem quantas pessoas estariam na aeronave. Um avião de pequeno porte, que saiu de Canela com destino a Jundiaí (SP), caiu no centro de Gramado, na Serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22), atingindo a chaminé de um prédio, uma casa e uma loja de móveis. Destroços também atingiram uma pousada.

"Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Forças de atendimento estão mobilizadas. Também pelas redes sociais, Leite afirmou que está acompanhando o "triste episódio" e que está indo para a cidade. Segundo ele, todo o efetivo de Gramado e também de Canela está mobilizado para o atendimento da ocorrência.

Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul diz que 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital. Eles não estavam dentro do avião, mas inalaram fumaça por conta do incêndio que a queda da aeronave causou.

Polícia Civil investiga o caso. O local está isolado pela Brigada Militar e as forças de segurança permanecem no local fazendo o trabalho de rescaldo e resgate, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.