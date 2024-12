Policial é morto por assaltantes após confundir revólver com arma de gel

Um inspetor da Polícia Penal do Rio de Janeiro foi morto por assaltantes após, supostamente, confundir as pistolas usadas pelos criminosos com armas de gel, na noite da quinta-feira (19), em Santa Cruz, na zona oeste da capital.

O que aconteceu

Henry dos Santos Oliveira, 51, passava de moto quando presenciou um assalto a um depósito de bebidas. A cena foi registrada por câmeras de segurança do local e as imagens mostram que pelo menos dois dos suspeitos estavam vestidos como agentes de trânsito da prefeitura do Rio de Janeiro em uma tentativa de não levantar suspeitas para o assalto que praticavam.

Policial parou a motocicleta, sacou uma pistola e interagiu com um criminoso que estava em pé, parado, quando outros rapidamente se aproximam dele. Dois homens saem do depósito com armas apontadas para Henry, mas, inicialmente, o policial teria confundido as armas usadas pelos criminosos com armas de gel, segundo o relato de testemunhas que consta no registro de boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar do Rio.

Henry ligou a motocicleta e tentou fugir, mas foi atingido por diversos disparos. Ainda segundo a polícia, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um idoso que morava na região também foi atingido por um dos disparos, chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Municipal Pedro II. Ele foi identificado como Nilberto da Silva Botelho.

Além de policial penal, Henry também era professor de educação física na rede pública de ensino do Rio. Ele lecionava no Centro Integrado de Educação Pública Major Manoel Gomes Archer, e a instituição prestou solidariedade aos familiares dele. "Henry sempre será lembrado por nós, com carinho e amor e com risos dos inúmeros momentos que tivemos juntos", disse em nota.

Seap lamentou a morte de Henry. Por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio disse que acompanha a apuração do caso para encontrar os responsáveis pelo assassinato do agente.

Depósito de bebida que era alvo dos assaltantes também lamentou a morte do policial. "Estamos consternados com esta perda irreparável e prestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos deste herói, que dedicou sua vida à segurança da sociedade. Em respeito e luto, nossos pensamentos e orações estão com todos que compartilham dessa dor", disse o estabelecimento em comunicado.

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Até o momento, ninguém foi preso. Henry faria aniversário de 52 anos no próximo domingo (22).

As armas de gel, que o agente morto teria confundido, têm se tornado cada vez mais comum nas ruas do país, principalmente entre os jovens. Esse tipo de brinquedo tem causado problemas de segurança e de saúde pública devido ao fato de grupos se organizarem e marcarem confronto em lugares públicos.