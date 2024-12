Idosa bolsonarista presa em São Paulo recebe R$ 14,5 mil de pensão militar

Maria Cristina de Araújo Rocha, de 77 anos, insultou um agente federal ao tentar deixar uma coroa de flores em frente à casa do presidente Lula, em São Paulo. Filha de militar, recebe R$ 14,5 mil de pensão e já levou taco de beisebol para manifestação em São Paulo.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (18), Maria Cristina foi detida em flagrante por injúria racial. O incidente ocorreu no bairro de Alto de Pinheiros, quando a idosa chamou um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de "macaco". A situação aconteceu enquanto ela tentava deixar uma coroa de flores na casa de Lula, numa provocação irônica em alusão à recuperação do presidente de uma cirurgia. A cena foi registrada em vídeo.

Maria Cristina foi conduzida à Superintendência da PF (Polícia Federal) na Lapa, onde permaneceu até sua liberação provisória. Seu carro, que exibiu adesivos provocativos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi guinchado e inspecionado. A pena para injúria racial varia de 2 a 5 anos de reclusão. O UOL solicitou informações à PF, mas até o momento a corporação ainda não havia respondido aos questionamentos. A defesa de Maria Cristina não foi localizada, mas o espaço segue em aberto para futuras manifestações.

Filha do ex-general Virgílio da Silva Rocha, a idosa recebe pensão vitalícia de R$ 14,5 mil. O benefício é pago pelo Estado brasileiro desde 2009. Maria Cristina se gaba publicamente de ser amiga do general Villas Bôas, figura ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa conexão teria sido citada durante sua detenção, numa tentativa de justificar sua conduta e evitar a prisão.

Órfã de um militar reformado de alta patente, Maria Cristina se gaba nas redes da amizade que mantém com o general Villas-Bôas Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Maria Cristina utiliza suas redes sociais para expressar posicionamentos radicais. No Facebook, ela se assume a favor do porte de armas, fã de Jair Bolsonaro e defende a extinção das esquerdas no Brasil.

Suas postagens incluem apoio à invasão dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, durante os atos golpistas de 8 de janeiro. É vista em fotos ao lado de políticos como Carla Zambelli, Kim Kataguiri e Fernando Holiday. Suas manifestações incluem provocações frequentes a adversários políticos.

Antes de sua prisão, ela gravou um vídeo ironizando os jornalistas. Na tarde de quinta-feira (19), postou imagens dos profissionais em frente à casa de Lula, comentando: "Nossa, a imprensa está calma aqui hoje". Após ser liberada, na madrugada de hoje, ela publicou críticas e ironias sobre o ocorrido. Chamou a carceragem da Polícia Federal de "inferno" e declarou: "Outrora instituição que valia algo". Ironizou também a apreensão de seu carro: "Carro apreendido pela PF para revista. Estavam com medo de ter explosivos".

A idosa questionou a proibição de se aproximar da residência presidencial. Em outra postagem, escreveu: "Proibida de chegar perto da casa do excelentíssimo presidente da república e excelentíssimo senhor ministro cabeça de piroca". Além disso, defendeu-se das acusações de injúria racial afirmando: "Não sou racista. Se fosse, assumiria".

Maria Cristina voltou a postar nas redes na madrugada de hoje, criticando a prisão e negando ser "racista" Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Champanhe e taco de beisebol

Maria Cristina participou de um evento para comemorar a prisão de Lula em 2018. No dia 6 de abril daquele ano, logo após o ex-presidente ser detido, ela levou uma garrafa de champanhe para a frente do prédio da PF, em São Paulo, onde estava acompanhada de outros manifestantes da direita. Ao UOL, declarou: "Finalmente a direita está se unindo", e chamou Lula de "vagabundo, canalha, ladrão".

Em 2020, tentou invadir uma manifestação antifascista na Avenida Paulista portando um taco de beisebol com o nome "Rivotril", sendo retirada pela Polícia Militar para evitar confrontos. Na época, o então secretário de Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos, elogiou o policial militar que a escoltou. Segundo o secretário, o policial agiu "corretamente ao conseguir retirar a mulher de uma discussão sem o emprego da força" e afirmou que o taco deveria ter sido retirado.

Maria Cristina acumula acusações de atos racistas em outras ocasiões. Durante a pandemia, participou de um protesto em frente à embaixada da China em São Paulo, onde teria proferido ofensas racistas contra a equipe diplomática chinesa.