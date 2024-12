Wall Street não consegue manter retomada pós-Fed e fecha estável

A Bolsa de Valores de Nova York não conseguiu se manter no caminho de recuperação que esboçava no início da jornada e fechou perto do equilíbrio nesta quinta-feira (19), afetada por uma nova elevação dos rendimentos dos papéis do Tesouro.

O Dow Jones fechou praticamente estável, com leve alta de 0,04%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,10% e o índice ampliado S&P 500, 0,09%.

Por milímetros, o Dow Jones interrompeu uma sequência de 10 pregões no vermelho, algo inédito em 50 anos.

A bolsa nova-iorquina começou o dia com solvência, após a debacle de quarta-feira, quando despencou após a reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que cortou sua taxa básica de juros, mas anunciou que reduziria o ritmo dos cortes no ano que vem.

Mas a energia inicial volatilizou-se rapidamente.

É "uma retomada sem brilho", resumiu Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Para José Torres, da Interactive Brokers, "o mercado está orientado à baixa".

A elevação dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano dissuadiu os investidores de avançar.

A persistência da inflação e a perspectiva de novas medidas do governo de Donald Trump em matéria tarifária, que poderiam pressionar os preços para cima, geram o temor de um aumento dos preços mais prolongado e, com isso, juros mais altos.

Para Patrick O'Hare, o mercado se prepara para um 2025 muito volátil, um contexto que poderia ser desfavorável para as ações.

Alguns papéis registraram valorizações tímidas, como Nvidia (+1,37%), Netflix (+1,40%) e PayPal (+1,56%), que estavam sendo negociadas a um bom preço após a queda de quarta-feira.

Por outro lado, a fabricante de semicondutores Micron despencou 16,18% após publicar, na quarta-feira, previsões consideradas decepcionantes pelo mercado.

