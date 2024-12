Deixou para a última hora? Confira 10 presentes com entrega antes do Natal

Na correria de final de ano, é provável que você ainda não tenha comprado alguns presentes da sua lista de Natal. E o Guia de Compras UOL selecionou produtos à venda com previsão de entrega antes da data comemorativa, para garantir os mimos sem sair de casa, evitando filas e lojas cheias. Os prazos de entrega podem variar de acordo com o CEP selecionado.

A seleção inclui itens bem avaliados e que tem feito sucesso de vendas. São produtos como air fryer, fone de ouvido, console de videogame, smartwatch, vinho, roupa, 'Alexa' (dispositivo Echo) e mais. Para completar, a lista tem descontos de até 34%, para aliviar o seu bolso.

Vem com três potes de massinha colorida nas cores vermelha, azul e amarela, além de acessórios para modelar;

Indicado para maiores de três anos.

Bebida com aroma e sabor de cereja, morango e framboesa;

Pode ser apreciado com carnes, queijos e embutidos.

Não precisa ser passada a ferro;

Não amassa e tem tecnologia antiodor.

Tem almofadas acolchoadas e supermacias, de acordo com o fabricante;

Bateria de longa duração (até dez horas).

Disponível nas cores rosa, verde e lilás -- preços variam;

Cabo giratório e três níveis de temperatura.

Permite monitorar atividades física e receber notificações no aparelho;

É resistente à água e poeira, com classificação IP67.

Acompanha maleta, bateria de 12 V, seis brocas de aço rápido;

Ainda inclui seis bits e um soquete magnético.

Alto-falante que promete graves potentes e som vibrante para reproduzir músicas e mais;

Com a assistente de voz Alexa, permite controlar dispositivos de casa inteligente, definir alarmes, obter previsão do tempo, entre outras funções.

Ideal para refeições que servem de uma a seis pessoas;

Tela sensível ao toque e sete programas de preparo predefinidos.

Compatível com resposta tátil e com tecnologia de áudio 3D, para uma experiência mais imersiva.

Promete luzes, sombras e reflexos realistas para jogadores.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.