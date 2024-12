Perspectiva para confiança do consumidor alemão é modesta após ligeira recuperação, conclui GfK

BERLIM (Reuters) - Espera-se que a confiança do consumidor alemão melhore ligeiramente no início do próximo ano, mas em um nível baixo, já que os altos preços dos alimentos e da energia e a insegurança no emprego pesam sobre as famílias, mostrou uma pesquisa nesta quinta-feira.

O índice de confiança do consumidor, publicado pela GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), subiu mais do que o esperado em janeiro, para -21,3 pontos, em comparação com os -23,1 pontos revisados ligeiramente para cima no mês anterior.

Os analistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de -22,5.

A GfK disse que a melhora compensou apenas parcialmente os declínios anteriores e que a confiança permaneceu em um nível muito baixo, com a estagnação se estendendo desde o meio do ano.

"Uma recuperação sustentada na confiança do consumidor ainda não está à vista, já que a incerteza do consumidor ainda é muito alta. O principal motivo são os altos preços dos alimentos e da energia", disse o analista da NIM, Rolf Buerkl.

"Além disso, as preocupações com a segurança no emprego estão crescendo em muitos setores", disse ele.

Várias empresas importantes, como a Volkswagen, reduziram a produção e os custos, aumentando os temores de perda de empregos. A pesquisa mensal do instituto Ifo mostrou que o moral das empresas estava se deteriorando mais do que o esperado neste mês.

Uma eleição antecipada em fevereiro está aumentando a incerteza para a maior economia da Europa, que está no caminho certo para um segundo ano consecutivo de contração em 2024 e está atrás de seus parceiros da zona do euro.