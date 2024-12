Oncoclínicas fecha acordo para início das operações da 4ª unidade de tratamento oncológico

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Oncoclínicas fechou nesta quinta-feira contrato de franquia com o Instituto de Oncologia de Ijuí, no Rio Grande do Sul, para dar início às operações da quarta unidade de tratamento oncológico sob o regime de franquia.

A companhia destacou em comunicado ao mercado que a nova estratégia "não requer desembolso de capital ou comprometimento de capital de giro", o que permite aumentar sua presença para mais localidades preservando a disciplina financeira.

"Através desse novo modelo operacional, a Oncoclínicas passará a disponibilizar seu know-how, sistemas, protocolos e eficiência em suprimentos para clínicas já estabelecidas em suas respectivas cidades e regiões" afirmou a empresa.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)