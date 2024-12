Grupo EPR vence sozinho leilão de lote 6 de rodovias do Paraná

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo EPR venceu sem disputa o leilão do lote 6 de rodovias do Paraná nesta quinta-feira, um dos maiores projetos de concessão do setor já realizado no país, ampliando compromissos de investimento no Estado que somam mais de 20 bilhões de reais.

O grupo, uma parceria entre a empresa de infraestrutura Equipav e a companhia de investimentos Perfin, assumiu com o leilão desta quinta-feira uma obrigação de investimento de 12,7 bilhões de reais ao longo de 30 anos de contrato, além dos 7,4 bilhões previstos para manutenção do trecho.

O lote 6 envolve 662 quilômetros de rodovias, dos quais 462 quilômetros terão de ser duplicados, indo de Foz do Iguaçu até Guarapuava. Com ele, o Paraná completou a concessão de todo o eixo da BR-277, desde a região Oeste do Estado, na fronteira com Paraguai e Argentina, até o Porto de Paranaguá, o segundo mais movimentado do país.

"É o maior lote em termos de investimentos (no Paraná). Não é fácil achar grandes empresas para aportar 20 bilhões (de reais) em investimentos", disse o governador do Paraná, Ratinho Junior, após a batida do martelo.

Até agora, a EPR é a maior vitoriosa no conjunto de mais de 3.300 quilômetros de rodovias colocados à disposição pelo Paraná e pelo governo federal à disposição da iniciativa privada no Estado.

A companhia venceu no final de setembro o lote 2, também sem enfrentar competição, assumindo obrigação de investimento de 8 bilhões de reais. O trecho envolve 605 quilômetros que ligam Curitiba ao porto de Paranaguá e ao Estado de São Paulo. A EPR também chegou a apresentar proposta pelo lote 1, leiloado no ano passado, mas vencido pelo Pátria.

Além dos lotes 2 e 6, a EPR venceu em abril leilão de concessão do trecho rodoviário que interliga Belo Horizonte a Juiz de Fora (MG) da BR-040, que prevê investimento de 8,7 bilhões de reais.

O Paraná ainda tem para conceder à iniciativa privada os lotes 4 e 5, previstos pelo Ministério dos Transportes para junho e julho de 2025 e que somam mais de 1.000 quilômetros de estradas. Os investimentos previstos nos dois lotes somam 13 bilhões de reais.

