Galípolo: BC deu passo claro e transparente na direção de colocar juros em patamar restritivo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, reiterou, durante coletiva de imprensa sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que a autoridade monetária deu um passo claro e transparente na direção de colocar os juros em um patamar restritivo no País. Ele teve a posição corroborada pelo atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, e pelo diretor de Política Econômica, Diogo Guillen.

Questionado sobre uma eventual reunião extra do Comitê de Política Monetária (Copom), Galípolo brincou que adoraria poder fazer mais uma reunião com Campos Neto. "Acho que a gente deu um passo claro, transparente, na direção de colocar a taxa de juros em um patamar restritivo, com alguma segurança. A gente está caminhando nesta direção", disse, citando a discussão sobre taxa neutra.

"O Banco Central tem feito tudo o que pode fazer entendendo, vamos dizer assim, as disfuncionalidades que existem no mercado nesse período que nós estamos passando, onde tem algum questionamento e alguma incerteza em relação à política fiscal. O Banco Central está fazendo o que pode fazer", garantiu o diretor.