Dólar tem leve baixa na abertura com mercado de olho em pacote fiscal e leilão do BC

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve baixa nas primeiras negociações desta quinta-feira, mas ainda estava acima de 6,25 reais, com os investidores atentos à tramitação do pacote fiscal do governo no Congresso, enquanto aguardam a coletiva de imprensa do Relatório Trimestral de Inflação e um novo leilão de dólares à vista a ser realizado pelo Banco Central.

Às 09h05, o dólar à vista caía 0,23%, a 6,2537 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,14%, a 6,264 reais.

Na quarta-feira, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 2,78%, cotado a 6,2679 reais -- maior valor nominal de fechamento da história.

O Banco Central realizará nesta manhã um novo leilão de dólares à vista -- o quinto na última semana --, em que aceitará propostas com um valor total de até 3 bilhões de dólares.

A autarquia ainda fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

