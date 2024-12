BC do Japão mantém juros ultrabaixos e dá poucas pistas sobre quando poderá elevar a taxa

Por Leika Kihara e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão manteve a taxa de juros nesta quinta-feira e o presidente do banco central ofereceu poucas pistas sobre quando poderia aumentar os custos dos empréstimos, fazendo com que o iene e os rendimentos dos títulos caíssem devido a novas dúvidas sobre as chances de curto prazo de um aumento de juros.

Conforme amplamente esperado, a diretoria de nove membros manteve sua taxa de juros de curto prazo em 0,25%, em um sinal de que as autoridades preferiram agir com cautela em meio à incerteza sobre os planos econômicos do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

No entanto, Naoki Tamura, membro "hawkish" da diretoria, discordou e propôs, sem sucesso, o aumento da taxa de juros para 0,5%, considerando que os riscos inflacionários estavam aumentando.

A reunião do Banco do Japão foi concluída horas depois que o Federal Reserve cortou a taxa de juros dos Estados Unidos, mas sinalizou uma trajetória mais cautelosa de afrouxamento no próximo ano, fazendo com que as ações globais caíssem drasticamente.

O presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, reiterou a decisão de continuar aumentando os juros de seus atuais níveis muito baixos se a economia e os preços evoluírem de acordo com suas previsões.

Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual o Banco do Japão optou pela manutenção, Ueda disse em uma coletiva de imprensa que o banco prefere aguardar dados sobre se os salários v]ao manter seu impulso de alta no próximo ano e obter mais clareza sobre as políticas econômicas de Trump.

"Em conjunto, a probabilidade de a economia do Japão se mover em linha com nossa previsão está aumentando. Mas gostaríamos de ter um pouco mais de informação para acreditar que podemos aumentar a taxa de juros. Isso inclui a sustentabilidade dos aumentos salariais", disse ele.

Os investidores interpretaram esses comentários como uma diminuição da chance de um aumento dos juros na próxima reunião do banco central em janeiro. O dólar subiu para 157,075 ienes, com alta de 1,4% no dia e seu maior valor desde julho.

Ueda disse que o Banco do Japão não precisa necessariamente esperar por um evento ou dado específico para aumentar os juros, embora possa levar algum tempo, já que a inflação subjacente do Japão permaneceu moderada. O aumento dos preços de importação, um dos principais pesos para a inflação, estava desacelerando, acrescentou ele.

(Reportagem adicional de Makiko Yamazaki, Kantaro Komiya, Chang-Ran Kim, Yoshifumi Takemoto e Ankur Banerjee)