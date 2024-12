Após resistir, assassino de CEO é levado a NY e enfrentará novas acusações

Luigi Mangione, suspeito de matar o CEO da United Healthcare, chegou a Nova York na tarde desta quinta-feira (19) após desistir de contestar a transferência.

O que aconteceu

Mangione vai comparecer a um tribunal de Nova York para responder por quatro novas acusações federais: assassinato por uso de arma de fogo, duas acusações de perseguição e uma acusação de porte de arma de fogo. As informações são da BBC.

Pena de morte é possível no caso de acusações federais. Porém, a medida é considerada rara e acontece em acusações mais graves, como terrorismo.

Mangione também responde por terrorismo, mas essa é uma acusação do Estado de Nova York. Portanto, segundo a BBC, não há possibilidade de pena de morte no âmbito estadual.

Manifestantes se reuniram do lado de fora do tribunal federal para criticar as acusações contra o suspeito. Uma mulher carregava um cartaz com os dizeres "Luigi nos libertou", enquanto outro dizia que os lobistas das seguradoras "enchem os bolsos dos políticos".

19.dez.2024 - Apoiadores de Mangione em frente ao tribunal federal Imagem: ANGELA WEISS / AFP

Acusação de terrorismo

Luigi Mangione foi acusado pelo Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan pelo crime na terça-feira (17). Ele foi acusado de assassinato em primeiro grau.

Essa classe de crimes é a mais severa entre os atentados contra a vida na Justiça dos Estados Unidos. Para que uma pessoa seja condenada por esse tipo de infração, precisa ter matado com intenção, ter premeditado e planejado o crime e/ou apresentar "negligência" com a vida humana. Caso condenado, Mangione pode pegar até prisão perpétua.

Suspeito de matar CEO ainda recebeu outras acusações. A Suprema Corte do Estado de Nova York indiciou Mangione com duas contagens de assassinato em segundo grau (uma delas considerando o crime como um "ato de terrorismo"); duas contagens de segundo grau de posse criminal de arma; quatro contagens de terceiro grau por posse criminal de arma; uma contagem de quarto grau por posse criminal de arma, e uma contagem de segundo grau por posse de instrumento forjado.

Mangione vai se declarar inocente, afirma advogado. Thomas Dickey aposta na presunção de inocência de seu cliente, e acredita que não há provas suficientes para condená-lo pela morte de Brian Thompson.