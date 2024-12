Suspeitos ligados a Rogério de Andrade são investigados por morte de Falcon

Do UOL, em São Paulo

O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre nesta quarta-feira (18) mandados de busca e apreensão contra dois investigados pela morte de Marcos Falcon, ex-presidente da escola de Samba Portela, assassinado em 2016.

O que aconteceu

Os alvos, entre eles um policial militar da ativa, são ligados ao contraventor Rogério de Andrade. Os mandados, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Capital, estão sendo cumpridos em endereços na Barra da Tijuca, Madureira e Jacarepaguá.

De acordo com o MP, as investigações apontam diversos conflitos entre Falcon e Andrade. O órgão cita algumas das desavenças entre os dois:

Rivalidade entre as escolas de samba que representavam, Portela e Mocidade

Assassinato de Geraldo Antônio Pereira, amigo próximo de Falcon e inimigo de Rogério.

Suspeita de que Falcon teria participado de um atentado a bomba que matou um dos filhos de Rogério

Possibilidade de Falcon e Geraldo Pereira estarem planejando matar o próprio Rogério

O elo entre os suspeitos e Rogério é demonstrada na representação do Ministério à Justiça. Segundo os promotores, um dos alvos é braço direito do bicheiro e possuía ao menos duas fotos do corpo de Falcon, feitas logo após seu assassinato.

O investigado também tinha uma imagem de uma urna eletrônica exibindo o número de campanha e a foto da vítima. Na época, o então presidente da escola Portela era também candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo Progressistas, mas foi morto antes das eleições acontecerem.

Ainda durante a investigação, foram encontrados print de mensagens com o policial militar Anselmo Dionísio das Neves, conhecido como Peixinho. Ele foi denunciado pelo MP em 2023 por fraude processual, acusado de ter interferido na apuração do homicídio de Falcon ao tirar um dos celulares da vítima da cena do crime.

O UOL entrou em contato com a Polícia Militar a respeito do policial da ativa investigado. Em nota, a corporação informou que a Corregedoria apoia a ação do Ministério Público.

A defesa de Rogério de Andrade também foi contatada. Até o momento não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Marcos Vieira Souza, 52, foi assassinado dentro de seu comitê de campanha. O caso ocorreu no dia 26 de setembro de 2019 em Oswaldo Cruz, na zona norte da capital fluminense.

O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. No local, o diretor da especializada, Rivaldo Barbosa, disse que há uma possibilidade de o crime, cometido por homens armados com fuzis, tenha tido "viés político".

Falcon era policial militar e estava licenciado para o período eleitoral. Falcon também havia sido eleito como presidente da Portela, uma das mais tradicionais escolas do Rio, quatro meses antes. Ele era casado com a porta-bandeira da Beija-Flor Selminha Sorriso.

Em 2011, ele foi preso ao levar um miliciano para se apresentar à prisão. Isso porque estava com munição e R$ 33 mil em espécie em seu carro. Ele também foi acusado de ter tramado o assassinato da então chefe de Polícia Civil do Rio, Martha Rocha, hoje deputada estadual pelo PDT.