Chinês é preso em base naval alemã, e espionagem é considerada, diz TV

BERLIM (Reuters) - Um homem chinês foi preso no território de uma base naval alemã, disse a polícia nesta quarta-feira, e uma emissora pública de televisão afirmou que os promotores consideram acusações de espionagem.

A emissora pública WDR disse que o homem foi encontrado portando uma câmera na base naval de Kiel em 9 de dezembro e as acusações consideradas estão relacionadas à ação de tirar fotos de instalações militares que colocam em risco a segurança.

"Temos uma investigação aberta sobre um chinês que foi encontrado no território do porto marítimo", disse Carola Jeschke, porta-voz do departamento de investigação criminal de Schlesweig-Holstein.

Os promotores não responderam a um pedido de comentário em um primeiro momento.

A investigação ocorre em meio a um foco muito maior na ameaça à segurança representada pela China, cuja indústria automobilística em expansão é uma concorrente cada vez mais espantoso para o pilar econômico da Alemanha, e que continua cooperando com a Rússia, mesmo enquanto o Ocidente tenta isolar Moscou por causa da invasão da Ucrânia.

Kiel, no Mar Báltico, abriga uma das três flotilhas da marinha alemã e a doca seca onde a ThyssenKrupp Marine Systems constrói submarinos.

Em outubro, a Alemanha assumiu o comando da força-tarefa da Otan no Mar Báltico, atravessado por dutos de combustível e cabos de dados, repetidamente rompidos desde o início da invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022.

