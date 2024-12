Avião não consegue frear e sai da pista durante pouso em Terra Yanomami

Uma aeronave da Voare Táxi Aéreo não conseguiu frear durante o pouso e acabou saindo da pista nesta terça-feira (17). O acidente aconteceu no Aeródromo de Surucucu em Alto Alegre (RR), dentro da Terra Indígena Yanomami.

O que aconteceu

O avião monomotor, modelo Cessna Caravan, não conseguiu frear ao pousar no Aeródromo de Surucucu. A aeronave transportava cargas no momento do incidente.

As condições climáticas na hora do pouso contribuíram para a dificuldade da frenagem. Em nota, a empresa proprietária do avião afirmou que a pista estava molhada e houve uma rajada de vento "forte e inesperada" durante o pouso.

Apenas piloto e copiloto estavam na aeronave. Ambos saíram ilesos do acidente.

A Voare também informou que a aeronave estava "em perfeitas condições de operação". Todas as revisões estavam em dia. O piloto também estava com a habilitação e exame médico válidos, segundo a empresa.

O SERIPA-7 e a ANAC investigam o incidente. A empresa afirma estar colaborando com as autoridades.