Agentes da CPTM assistem a briga de passageiros sem intervir em SP; vídeo

Do UOL, em São Paulo

Dois seguranças da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foram filmados assistindo a uma briga entre passageiros dentro de um trem da linha 10-Turquesa sem interromper o conflito, em São Paulo.

O que aconteceu

Dois homens, um vestido de branco e um de preto, começaram a brigar no interior do vagão. A confusão aconteceu por volta das 17h30 próximo à estação Tamanduateí da linha Turquesa, na segunda-feira (16), informou a CPTM.

Em um vídeo do momento, é possível ver eles se xingando inicialmente e na sequência batendo um no outro. O de branco cai no chão após ser golpeado e o homem de preto continua a dar tapas e socos nele, atingindo sua cabeça e seu rosto.

O conflito continua por alguns minutos, mostram as imagens. Enquanto isso, um segurança se aproxima dos dois e permanece parado apenas observando. Um segundo agente também aparece na gravação ao lado do colega e segurando a barra de apoio do trem, sem intervir.

A Companhia alega que os funcionários apartaram a briga. O trecho, no entanto, não aparece nos vídeos que circulam nas redes sociais. Ao final, os homens teriam dispensado encaminhamento ao hospital ou à delegacia e seguiram viagem.

Os dois agentes foram afastados até a apuração dos fatos pela CPTM. Em nota, a Companhia disse que investiga todas as etapas da abordagem para tomar as medidas administrativas cabíveis. ''A CPTM repudia qualquer tipo de violência, por parte dos passageiros ou dos colaboradores'', afirmou.