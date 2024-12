Trump e chanceler chinês comentam sobre colaboração entre EUA e China

Por Joe Cash e Liz Lee e Ethan Wang

PEQUIM (Reuters) - O principal diplomata da China disse nesta terça-feira que espera que o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos "faça a escolha certa" e trabalhe com Pequim, horas depois que o presidente eleito disse a repórteres que a pandemia da Covid-19 havia prejudicado seu relacionamento com o "amigo" Xi Jinping.

"Esperamos que o novo governo dos EUA faça a escolha certa e trabalhe com a China de uma maneira mutuamente benéfica para remover distúrbios e superar obstáculos", disse o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, em um fórum em Pequim, de acordo com uma declaração de seu ministério.

Os comentários foram feitos depois que Trump disse em sua primeira coletiva de imprensa desde sua vitória eleitoral, há seis semanas, que o presidente chinês, Xi Jinping, era seu amigo e que "ele é um cara incrível", mas que as relações estavam tensas.

"Tínhamos um relacionamento muito bom até a Covid", disse Trump aos repórteres reunidos em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, na segunda-feira, quando perguntado se Xi participará de sua posse. "A Covid não acabou com o relacionamento, mas foi uma ponte longe demais para mim."

Quando Joe Biden tomou posse como presidente dos EUA em janeiro de 2021, a China disse que desejava cooperar com o novo governo e impôs sanções ao ex-secretário de Estado Mike Pompeo e a 27 outros funcionários anteriormente sob o comando de Trump.

As duas superpotências estão redefinindo suas posições antes do retorno de Trump à Casa Branca. Seu primeiro mandato resultou em uma guerra comercial que desestruturou as cadeias de suprimentos globais e prejudicou quase todas as economias, uma vez que a inflação e os custos dos empréstimos dispararam.

Trump indicou que planeja continuar de onde parou com Pequim e prometeu impor uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses para pressionar a China a fazer mais para interromper os fluxos de fentanil para os EUA.

Ele também prometeu anteriormente acabar com o status da China de país mais favorecido no comércio e impor tarifas sobre as importações chinesas superiores a 60% - muito mais altas do que as impostas durante seu primeiro mandato.

Em resposta, a China está buscando acumular moedas de troca para iniciar discussões com um novo governo dos EUA sobre aspectos controversos dos laços bilaterais, incluindo comércio e investimento, e ciência e tecnologia, segundo analistas.

A declaração de 20 de janeiro de 2021 sobre as sanções da China aos 28 ex-funcionários de Trump também não é mais encontrada no site do Ministério das Relações Exteriores da China. Solicitado a comentar em uma coletiva de imprensa regular nesta terça-feira, o porta-voz Lin Jian disse que não tinha "nenhuma informação a oferecer"

"A China e os Estados Unidos podem, juntos, resolver todos os problemas do mundo, se você pensar bem", disse Trump. "Portanto, é muito importante, e ele era um amigo meu."

Dito isso, Trump tem nomeado indivíduos com posições agressivas em relação à China para cargos diplomáticos e econômicos importantes em seu governo, sinalizando que sua política para o principal rival estratégico dos EUA pode ser ainda mais conflituosa do que durante seu primeiro mandato.

O senador Marco Rubio, que foi escolhido por Trump para ser o próximo secretário de Estado, está sob sanções da China impostas em 2020. Não está claro como ele se envolverá com Pequim devido às sanções.

A China está igualmente pronta para enfrentar o governo Trump.

Wang disse aos delegados que Pequim "se opõe firmemente à repressão ilegal e irracional da China pelos EUA e, em particular, deve responder com firmeza e força à interferência brutal dos EUA nos assuntos internos da China, como Taiwan".