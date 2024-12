Minério de ferro oscila conforme mercados pesam exportação menor contra demanda e estoque alto

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro oscilaram em uma faixa estreita nesta terça-feira, com os mercados ponderando a desaceleração dos embarques em relação à demanda fraca e aos altos estoques portuários na China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,06%, a 796,5 iuanes (109,32 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de janeiro na Bolsa de Cingapura caiu 0,29%, para 104,45 dólares a tonelada.

"É provável que os preços do minério se movimentem entre 770 e 820 iuanes por tonelada no curto prazo", disse Zhuo Guiqiu, analista da Jinrui Futures.

"A pressão da oferta diminuiu um pouco, já que os embarques caíram recentemente, enquanto a demanda se manteve em meio a uma produção de metal quente relativamente alta, apesar de algum declínio. Os altos estoques no porto continuaram sendo um obstáculo."

As preocupações com a interrupção do fornecimento por parte de um grande fornecedor na Austrália impulsionaram os preços do principal ingrediente de fabricação de aço nas negociações da tarde de segunda-feira, disseram analistas e traders.

A BHP interrompeu as operações em duas minas de minério de ferro na Austrália Ocidental no sábado, após fortes chuvas na região de Pilbara, disse um porta-voz à Reuters, acrescentando que as operações já foram retomadas.

Embora as preocupações tenham sido temporariamente removidas, os traders ainda estavam contemplando o fornecimento no próximo trimestre, disse um analista baseado em Xangai, que pediu anonimato pois não está autorizado a falar com a imprensa.

(Reportagem de Amy Lv e Colleen Howe)