Messi ergue sua segunda Copa América com uma 'Albiceleste' insaciável

Lionel Messi não se cansa de erguer troféus com a 'Albiceleste' e o ciclo vitorioso da seleção argentina foi ampliado em 2024 com a segunda Copa América consecutiva, tornando-se a única seleção a conseguir esse feito incluindo uma Copa do Mundo, a do Catar-2022, entre os dois títulos.

A 48ª edição do torneio de seleções mais antigo do mundo foi realizada nos Estados Unidos e o herói foi Lautaro Martínez, autor do gol na prorrogação que deu a vitória sobre a Colômbia (1-0). O atacante da Inter de Milão foi o artilheiro do torneio com cinco gols.

Liderada por Lionel Scaloni e capitaneada pelo eterno Lionel Messi, a Argentina se tornou uma máquina vencedora nos últimos cinco anos.

Puseram fim a um jejum de 28 anos em 2021 ao reconquistar a Copa América contra o Brasil em pleno Maracanã e depois veio o épico Mundial no Catar em 2022.

Depois do segundo torneio continental consecutivo, em 2025 voltarão a disputar a 'Finalíssima' contra a campeã europeia, a Espanha, depois de terem vencido a edição inaugural contra a Itália, em 2022, em Londres.

E para 2026, o grande desafio, novamente a Copa do Mundo, desta vez dividida entre Estados Unidos, México e Canadá. Com ou sem Lionel Messi? Enquanto a Argentina continuar acumulando troféus, a lenda continuará sorrindo.

pm/iga/mcd/aam/cb

© Agence France-Presse