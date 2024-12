JAC Hunter: nova picape chinesa combina luxo com boa capacidade de carga

Nesta semana, o Carona destaca a JAC Hunter, picape média da marca chinesa que acaba de estrear no Brasil.

Com preço sugerido de R$ 259.900, reduzido a R$ 239.900 para as primeiras mil unidades comercializadas, a Hunter se destaca pela maior capacidade de carga de sua categoria: 1.400 kg.

A Hunter vem equipada com uma ampla lista de itens de série, que inclui luxos como teto solar e bancos elétricos, enquanto a parte mecânica é composta por motor 2.0 turbodiesel de 191 cv e 46,9 kgfm - gerenciado pelo câmbio automático de oito marchas da ZF.

Nesta edição do programa, o apresentador Jorge Moraes traz os bastidores da etapa de São Paulo da Fórmula E, disputada no último dia 7 no Sambódromo do Anhembi.

Diretamente dos boxes da competição, o apresentador Jorge Moraes mostra curiosidades como as várias funções do complexo volante dos monopostos, dotados de propulsão 100% elétrica.

Moraes conversa com o brasileiro Sérgio Sette Câmara, piloto reserva da Nissan, e exibe uma tecnologia que nasceu nas pistas e deverá chegar aos carros de passeio elétricos: o carregamento ultrarrápido das baterias, que permite preencher 10% da respectiva capacidade de armazenamento de energia em apenas 30 segundos.

Jorge Moraes ainda vai até os Estados Unidos para contar detalhes da nova geração do BMW X3, que chega ao Brasil em 2025. O SUV médio da marca alemã ficou maior, além de trazer novo visual por dentro e por fora.

A versão do novo X3 avaliada neste Carona é a M50, que substitui a antiga M40 e traz motor 3.0 turbo de seis cilindros capaz de render 398 cv de potência e 55,1 kgfm de torque - contra 387 cv do modelo anterior.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

