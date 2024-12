Igreja corta preço de ingresso para Ano-Novo no Allianz; vip custa R$ 3.500

A Igreja Batista da Lagoinha de Alphaville, em São Paulo, anunciou que reduziu o preço do ingresso para o evento de réveillon "Vira Brasil 2025", que será realizado no Allianz Parque. Após críticas sobre os valores cobrados, que chegavam a ultrapassar R$ 3.500 na área "VIP Experience", a organização passou a oferecer entradas simbólicas por R$ 20.

Você que não pode comprar o passaporte: 'Pastor, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições'. A gente tem algumas centenas de passaportes disponíveis, que são os passaportes solidários, que algum empresário patrocinou para você participar, você só precisa pagar o valor de R$ 20, que é taxa que o estádio cobra pra gente, disse André Fernandes, líder da Lagoinha Alphaville.

O que aconteceu

Inicialmente, o ingresso mais barato disponível custava R$ 55 (com taxas), mas esgotou rapidamente. No entanto, os valores elevados das áreas premium geraram polêmica nas redes sociais, com internautas questionando a cobrança para um evento religioso. Uma jovem comentou, decepcionada com a cobrança de ingressos: "Acredito que esse não seja o evangelho de fato!". Outra escreveu: "Triste ver como o evangelho virou negócio".

O líder evangélico e pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, também criticou a prática. Sem citar o evento da igreja Lagoinha de Alphaville, Malafaia disse: "Tudo é business, tudo é grana. Fazem uma virada num estádio para levar crente dos outros, contratam pregadores e cantores a peso de ouro porque eles não têm pregadores e cantores próprios".

O que é o Ano-Novo da Lagoinha em Alphaville

O evento, marcado para 31 de dezembro, promete uma virada "histórica", segundo a descrição oficial, e contará com apresentações de artistas gospel, como Ana Nóbrega, Isaías Saad, Eli Soares, Banda Morada e Fernandinho, além de mensagens de pregadores, incluindo os pastores da igreja, André Fernandes e Quezia Cadimo.

O "Vira Brasil 2025" acontecerá no Allianz Parque e quer reunir mais de 40 mil pessoas. "Vamos transformar o Allianz Parque em um palco de avivamento, onde cada nota, cada palavra e cada voz ecoará com o poder de uma nova era!", diz a campanha.

O evento organizado pela igreja de Alphaville segue os moldes do que foi anunciado pela igreja pastoreada por André Valadão, em Orlando, nos EUA. Para quem quiser participar da virada da Lagoinha em solo americano, os ingressos podem custar até R$ 5 mil. Entre os participantes já confirmados estão: Deive Leonardo, Camila Barros, Jefferson e Suellen e Maria Marçal.