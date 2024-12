Peça Rara venceu preconceito contra roupas de segunda mão, diz CEO

A empresária Bruna Vasconi, fundadora e CEO da Peça Rara Brechó, diz que um dos principais desafios de sua marca foi vencer a resistência das pessoas em adquirir produtos de um brechó. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Quando comecei o negócio, sentia muito preconceito das pessoas ao comprar uma peça de segunda mão. Por que não, se a gente compra imóvel, se a gente compra carro? Para item pessoal, as pessoas tinham mais resistência.

Bruna Vasconi, fundadora e CEO da Peça Rara Brechó

Estratégia para o sucesso da marca

Lojas cheirosas ajudaram a quebrar esse preconceito. Na entrevista, Bruna diz que, ao longo do tempo, a resistência das pessoas foi mudando. "Muito em função da maneira como a gente fez a Peça Rara. As nossas lojas são amplas, são organizadas, são cheirosas, e isso fez com que as pessoas passassem a olhar com outros olhos mesmo. E até a desejar peças raras, peças únicas", declara.

A Peça Rara Brechó foi fundada em 2007, em Brasília. É uma rede de franquias de venda de produtos de segunda mão. Em 2021, o Grupo SMZTO, do empresário José Carlos Semenzato, entrou no negócio. Hoje, são mais de 250 lojas — entre comercializadas e em operação. O faturamento foi de R$ 156 milhões em 2023; a previsão para este ano é faturar mais de R$ 300 milhões.

Em 2023, a empresa vendeu 2,7 milhões de peças de vestuário usadas. Neste ano, a previsão é de 5 milhões de peças vendidas, de acordo com a empresa.