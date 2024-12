Putin diz que grande número de voluntários está colocando guerra na Ucrânia em favor da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que o grande número de homens que se alistaram voluntariamente nas Forças Armadas da Rússia está virando a maré da guerra na Ucrânia a favor de Moscou e que espera que seu Exército continue avançando.

Putin, que afirmou que as forças russas empurraram o Exército ucraniano para fora de quase 200 vilarejos este ano e mantiveram a iniciativa ao longo de toda a linha de frente, fez os comentários em um discurso no Ministério da Defesa em um momento em que seu Exército está avançando no ritmo mais rápido desde 2022, de acordo com mapas de código aberto.

"Gostaria de salientar que o último ano foi um ano marcante para alcançar os objetivos da operação militar especial (na Ucrânia)", disse Putin aos generais de alto escalão.

"As tropas russas têm um controle firme sobre a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha de contato. Somente neste ano, 189 centros populacionais foram liberados", completou.

Putin disse que cerca de 430.000 russos assinaram contratos com o Exército este ano, em comparação com cerca de 300.000 no ano anterior, um fator que, segundo ele, foi de grande importância para o esforço de guerra da Rússia.

"Esse fluxo de voluntários não está acabando. E graças a isso... estamos vendo um ponto de virada na linha de frente", afirmou.

Andrei Belousov, ministro da Defesa de Putin, disse à mesma plateia que as tropas russas haviam expulsado as forças ucranianas de quase 4.500 quilômetros quadrados de território este ano e estavam avançando uma média de 30 quilômetros quadrados por dia.

Belousov também disse que o planejamento militar russo tem que estar pronto para qualquer cenário, inclusive o mais extremo, como um possível conflito com a Otan na Europa na próxima década.

Em seu próprio discurso, Putin acusou o Ocidente de levar a Rússia às suas "linhas vermelhas" -- situações que o país deixou claro publicamente que não tolerará -- e disse que Moscou foi forçada a responder.

"Eles (líderes ocidentais) estão simplesmente assustando sua própria população com a ideia de que vamos atacar alguém lá usando o pretexto da mítica ameaça russa", declarou Putin.

"A tática é muito simples: eles nos empurram para 'uma linha vermelha', da qual não podemos recuar, começamos a responder e então eles imediatamente assustam sua população -- antigamente era com a ameaça soviética e agora é com a ameaça russa", disse Putin.

Ele acrescentou que a Rússia está observando o desenvolvimento dos EUA e a possível implantação de mísseis de curto e médio alcance com grande preocupação e que levantaria suas próprias restrições voluntárias sobre a implantação de tais mísseis se os EUA decidirem mobilizar tais armas.

(Reportagem de Dmitry Antonov e Vladimir Soldatkin)