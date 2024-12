Petróleo cai com gastos chineses fracos e antes de decisão do Fed sobre taxa de juros dos EUA

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços futuros do petróleo caíram nesta segunda-feira após tocarem recentemente os níveis mais altos em várias semanas devido à fraqueza dos gastos dos consumidores na China, o maior importador de petróleo do mundo, e com os investidores parando de comprar antes de decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a 73,91 dólares por barril, queda de 0,58 dólar, ou 0,8%, depois de subirem na sexta-feira para uma máxima desde 22 de novembro.

O petróleo West Texas Intermediate dos EUA fechou a 70,71 dólares por barril, com queda de 0,58 dólar, ou 0,8%, após ter registrado seu maior nível desde 7 de novembro.

Na semana passada, o petróleo se beneficiou da expectativa de que a oferta se restringiria com sanções adicionais aos produtores de petróleo Rússia e Irã, enquanto possíveis taxas de juros mais baixas nos EUA e na Europa estimulariam a demanda.

"Sentimos que os eventos da semana passada foram adequadamente precificados e que esta semana trará menos itens capazes de sustentar os preços do petróleo", disse Jim Ritterbusch, da consultoria Ritterbusch and Associates, na Flórida.

As vendas no varejo chinês foram mais lentas do que o esperado, mantendo a pressão sobre Pequim para aumentar o estímulo a uma economia frágil que enfrenta as tarifas comerciais dos EUA em um segundo governo Trump.

"É apenas um cenário muito pessimista, em que não há muita esperança de crescimento da demanda por petróleo", disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho, em Nova York.

A perspectiva chinesa contribuiu para a decisão do grupo de produtores de petróleo Opep+ de adiar os planos de aumento da produção até abril.

(Reportagem adicional de Arunima Kumar e Florence Tan)