Orçamento da Alemanha para 2025 terá de esperar até meados do próximo ano, dizem fontes

BERLIM (Reuters) - O Ministério das Finanças da Alemanha espera um orçamento provisório para 2025 não antes de meados do próximo ano, disseram fontes do ministério nesta segunda-feira.

Depois que a coalizão do chanceler Olaf Scholz entrou em colapso em novembro, não houve tempo para aprovar o orçamento de 2025.

Um esboço de orçamento preparado por sua antiga coalizão será a base para um orçamento provisório para 2025, a fim de manter o funcionamento do governo até que uma nova coalizão aprove um orçamento definitivo.

Se as negociações da coalizão após a eleição de 23 de fevereiro avançarem muito rapidamente, existe a possibilidade de aprovar o orçamento no Parlamento em 11 de julho, disseram as fontes, acrescentando que esse é um plano ambicioso.

Até lá, o governo alemão pode cumprir as obrigações legais de pagamento, como seguridade social, subsídios de pensão e contratos de defesa, sem restrições.

Entretanto, os ministérios podem inicialmente gastar apenas 45% dos fundos destinados até que o orçamento final seja aprovado.

(Por Holger Hansen)