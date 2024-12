Dólar desacelera alta e ronda estabilidade após novo leilão à vista do BC

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar rondava a estabilidade frente ao real nesta segunda-feira, devolvendo os fortes ganhos das primeiras negociações da sessão, após o Banco Central realizar um novo leilão de dólares à vista nesta manhã, enquanto o mercado aguarda um outro leilão de linha.

Às 10h12, o dólar à vista subia 0,05%, a 6,0323 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,19%, a 6,059 reais na venda.

O BC vendeu 1,627 bilhão de dólares à vista na nova intervenção no mercado de câmbio nesta segunda, no terceiro pregão consecutivo em que a autarquia entra no mercado.

O BC ainda fará um novo leilão de dólares com compromisso de recompra nesta segunda, quando serão ofertados 3 bilhões de dólares ao mercado, em operação anunciada na sexta-feira.

Na quinta-feira, o BC vendeu 4 bilhões de dólares em dois leilões de linha e no dia seguinte vendeu 845 milhões de dólares em um leilão à vista.

No início da sessão desta segunda, o dólar chegou a avançar mais de 1% ante o real, marcando 6,0988 reais na maior cotação, mas devolveu a maior parte dos ganhos após a nova operação realizada pela autoridade monetária.

Apesar de o BC não ter dito o motivo dos leilões, eles ocorrem em meio à crescente desvalorização do real, com o dólar fechando acima de 6,00 reais na maior parte das sessões deste mês em meio à reação negativa do mercado ao duplo anúncio do governo de um pacote fiscal e de uma reforma do Imposto de Renda.

Diante da forte alta do dólar, da desancoragem adicional das expectativas de inflação e da percepção de uma atividade econômica superaquecida, o BC acelerou o ritmo de aperto monetária na semana passada, elevando a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano. As autoridades ainda sinalizaram com mais duas altas da mesma magnitude no início do próximo ano.

Embora o aumento dos juros e as intervenções sejam, em tese, positivos para o real, a moeda norte-americana seguia em tendência de alta. Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,28%, cotado a 6,0295 reais.

O BC divulga a ata da reunião do Copom na terça-feira.

Analistas consultados pelo Banco Central elevaram a projeção para o dólar na pesquisa Focus divulgada nesta segunda. Na mediana das projeções dos especialistas, o dólar deve fechar este ano em 5,99 reais e 2025 em 5,85 reais, de 5,95 e 5,77 previstos anteriormente.

No cenário externo, os mercados aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira, em que se espera que o banco central dos Estados Unidos reduza os juros em 25 pontos-base.

Investidores estarão atentos, no entanto, às projeções das autoridades do Fed para os movimentos do próximo ano, à medida que o país demonstra sinais de força econômica e estagnação na trajetória da inflação até a meta de 2%.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,08%, a 106,960.