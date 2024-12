Príncipe Andrew volta às manchetes do Reino Unido em caso de suposta espionagem chinesa

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O príncipe Andrew, do Reino Unido, enfrentava um intenso escrutínio da mídia neste sábado, após revelações de que um parceiro comercial chinês próximo do irmão mais novo do rei Charles era considerado pelo governo britânico um espião chinês.

Em uma decisão judicial na quinta-feira, foi divulgado que o empresário, conhecido apenas como H6, foi banido do Reino Unido por motivos de segurança nacional porque as autoridades suspeitavam que ele estava trabalhando clandestinamente para Pequim para estabelecer contatos próximos com figuras britânicas proeminentes.

Na noite de sexta-feira, Andrew, o Duque de York, emitiu uma declaração à BBC e outros veículos da mídia na qual disse que havia "cessado todo contato" com o indivíduo, descrito nos documentos judiciais como um "confidente próximo", quando preocupações foram levantadas.

"O duque conheceu o indivíduo por meio de canais oficiais, sem que nada de natureza sensível tenha sido discutido", disse o comunicado.

No entanto, perguntas sobre o caso continuaram a dominar as primeiras páginas e os noticiários britânicos.

O jornal Daily Telegraph informou que a agência de inteligência britânica MI5 estava investigando dinheiro chinês dado a Andrew, enquanto o Times disse que o príncipe havia convidado o empresário para o Palácio de Buckingham, o Palácio de St. James e o Castelo de Windsor.

O Mirror relatou que o Rei Charles havia sido informado pelo MI5 e estava "verdadeiramente exasperado" pela situação. Uma fonte real disse à Reuters que o Palácio de Buckingham havia sido mantido informado da situação nas formas apropriadas e nos momentos apropriados.

ACUSAÇÕES DE ESPIONAGEM

Embora o primeiro-ministro britânico Keir Starmer tenha tentado descongelar os laços com a China desde que assumiu o cargo em julho, Londres e Pequim têm trocado acusações de espionagem repetidamente, com os serviços de segurança britânicos alertando sobre tentativas chinesas de se infiltrar nas esferas política, empresarial e acadêmica.

A embaixada chinesa em Londres descreveu o caso H6 como outra tentativa de difamar a China e sabotar as relações normais de trabalho.

O caso também lança luz sobre as finanças do príncipe de 64 anos.

Andrew, que já foi um elegante oficial da Marinha que serviu no exército durante a Guerra das Malvinas com a Argentina no início dos anos 1980, agora se tornou um pária real por sua amizade com o falecido criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein.

Ele foi forçado a deixar o cargo de embaixador comercial itinerante do Reino Unido em 2011, antes de abandonar todos os deveres reais em 2019 e, em seguida, ser destituído de seus vínculos militares e patrocínios reais em 2022 em meio a alegações de má conduta sexual que ele sempre negou.

A mídia britânica noticiou que Charles havia cortado sua mesada e queria expulsar o duque do Royal Lodge, sua residência na propriedade de Windsor.

Os documentos judiciais sobre H6, que havia sido autorizado a agir em nome de Andrew para buscar investidores na China, faziam referência a um documento de 2021 listando pontos de discussão para uma ligação entre ele e o príncipe, na qual ele escreveu que o duque estava "em uma situação desesperadora e se agarraria a qualquer coisa".

(Reportagem de Michael Holden)