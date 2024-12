Motorista de Jaguar avança sinal vermelho e bate em carro de aplicativo

O motorista de um veículo de luxo da marca Jaguar avançou o sinal vermelho em alta velocidade e bateu em um carro de aplicativo, na madrugada desta sexta-feira (13), na avenida Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

A cena foi registrada por câmeras de segurança do cruzamento entre as avenidas Ibirapuera e República do Líbano. As imagens mostram o momento em que o motorista do Jaguar branco ultrapassa em alta velocidade o sinal, que estava fechado para ele, e colide com um Kwid laranja.

Com o impacto da batida, o carro de aplicativo chega a rodar na pista. O Jaguar seguiu em alta velocidade, invadiu a pista no sentido contrário, capotou e bateu contra uma parede. Os envolvidos no acidente não tiveram as identidades reveladas.

Os dois motoristas e um outro homem que estava no banco de passageiro do Jaguar ficaram feridos e os veículos, danificados. Os três foram encaminhados para os hospitais Doutor Arthur Ribeiro de Saboya e Vergueiro, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

Motoristas não apresentavam sinais de embriaguez, ainda segundo a SSP. Não foi informado se a polícia realizou teste do bafômetro no condutor do veículo de luxo.

Caso foi registrado no 27º DP (Campo Belo) como lesão corporal culposo na direção de veículo automotor e colisão. Agentes da Polícia Civil de São Paulo estiveram no local para realizar perícia que vai auxiliar na investigação.