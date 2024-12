Suco de aveia e maçã é uma bebida nutritiva e prática para o dia a dia

Combinadas, aveia e maçã formam uma bebida deliciosa que não só sacia, mas também fornece energia e nutrientes essenciais para o dia a dia. Ideal para um café da manhã saudável ou um lanche da tarde revigorante, o suco desses ingredientes é uma excelente escolha por diversos benefícios.

Uma colher (sopa) de aveia em flocos contém cerca 53 kcal. O alimento tem fibras, ferro, cálcio, magnésio, zinco, potássio, fósforo, cobre, manganês, vitaminas, carboidratos e proteínas.

O cereal ainda tem índice glicêmico baixo, ou seja, o carboidrato é absorvido aos poucos pelo organismo, ajudando na saciedade.

Veja outros benefícios:

Por ter antioxidantes e fibras, a aveia ajuda a diminuir a pressão arterial;

Ela contém um tipo de fibra, chamada betaglucana, que contribui na redução do colesterol total e do LDL, considerado "ruim" para o organismo;

Sabe-se que a fibra betaglucana também aumenta a sensibilidade à insulina;

Consumir aveia com frequência diminui a prisão de ventre;

A aveia pode prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares como o entupimento das veias e os infartos;

Como o alimento possui carboidratos, é fonte de energia;

É fonte de vitaminas do complexo B, o que melhora a disposição e a função cerebral, diminuindo o cansaço;

O cereal tem triptofano, aminoácido que se converte em serotonina quando metabolizado, o que aumenta o bem-estar, melhora o humor e garante uma boa noite de sono;

É indicada para as grávidas, por ser bastante nutritiva e prevenir constipações —o que é comum para as futuras mamães. Além disso, a aveia deixa a absorção da glicose mais lenta, o que diminui o risco de diabetes gestacional.

Acrescente a maçã e ganhe mais

Tanto a polpa quanto a casca da maçã são ricas em vitaminas C, sais minerais como cálcio, fósforo e potássio, além de fibras e um poderoso antioxidante, a quercetina.

A fruta melhora a função cerebral, é boa para o coração, diminui o risco de diabetes, previne a prisão de ventre, combate a asma e é benéfica para a saúde bucal;

Ela fortalece o sistema imunológico e é rica em flavonoides e antioxidantes, que reduzem o impacto dos radicais livres nos olhos e previnem doenças;

Além disso, protege os ossos da osteoporose, diminui o colesterol, retarda o envelhecimento e alivia problemas de estômago.

Receita do suco de aveia com maçã

Ingredientes

1 maçã média

2 colheres (sopa) de aveia em flocos

300 ml de água ou leite

1 colher (chá) de mel ou adoçante (opcional)

Gelo (opcional)

Modo de preparo

Lave a maçã e corte-a em pedaços pequenos, retirando as sementes. Coloque os pedaços no liquidificador junto com a aveia, a água (ou leite) e o mel. Bata tudo até que a mistura fique uniforme. Para um suco mais suave, use uma peneira para coar, mas, se preferir, mantenha as fibras. Sirva em copos, adicione gelo, se quiser, e consuma logo em seguida para preservar os nutrientes.

Contraindicações

O consumo excessivo de aveia pode causar gases, aumento do bolo fecal e mais evacuações, sendo necessário moderação para quem tem intestino acelerado ou síndrome do intestino irritável. Embora naturalmente sem glúten, a aveia pode ser contaminada por trigo durante o cultivo ou processamento, o que exige cautela para celíacos, que devem verificar a presença de traços de glúten no rótulo.

As sementes da maçã devem ser evitadas devido ao cianeto, que pode causar intoxicação. Grávidas e lactantes devem consumir com moderação, e uma maçã por dia é suficiente para obter seus benefícios. A fruta pode causar alergias em pessoas sensíveis às rosáceas ou ao pólen, e diabéticos devem limitar o consumo, especialmente do suco, devido ao aumento do açúcar no sangue.

*Com informações de reportagens publicadas em 28/11/2024 e 31/01/2020