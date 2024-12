Membros do BCE defendem mais cortes nas taxas de juros se a inflação se estabilizar na meta

FRANKFURT (Reuters) - Quatro membros do Banco Central Europeu defenderam novos cortes nas taxas de juros nesta sexta-feira, desde que a inflação se estabeleça na meta de 2% do BCE conforme esperado.

O banco central da zona do euro cortou as taxas de juros pela quarta vez este ano na quinta-feira e manteve a porta aberta para mais afrouxamento, embora alguns analistas tenham considerado que o sinal da presidente Christine Lagarde nessa direção foi menos claro do que esperavam.

O presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau; seu colega espanhol, Jose Luis Escriva; o austríaco Robert Holzmann e o luxemburguês Gaston Reinesch pareceram reforçar a mensagem nesta sexta-feira.

"Haverá mais cortes nos juros no próximo ano", disse Villeroy à rádio BFM da França.

Falando na TV espanhola, Escriva acrescentou que seria "lógico" que o BCE "reduza novamente as taxas de juros em reuniões futuras" se a inflação continuar a convergir para a meta. Ela foi de 2,3% em novembro.

O BCE reduziu a taxa que paga sobre as reservas bancárias em 25 pontos-base, para 3,0%, na quinta-feira, e os investidores esperam pelo menos mais 100 pontos-base de cortes até junho.

Lagarde se recusou a especular sobre a trajetória futura dos juros, sinalizando riscos que vão desde possíveis tarifas dos Estados Unidos até a incerteza política na região, destacadamente com a França e a Alemanha, bem como a inflação doméstica persistentemente alta.

Villeroy, um centrista que tem se tornado cada vez mais favorável a uma política monetária mais frouxa nos últimos meses, deu seu apoio à precificação do mercado.

"Observo que, coletivamente, estamos bastante confortáveis com as previsões dos mercados financeiros para as taxas de juros no próximo ano", disse ele.

Até mesmo o presidente do banco central da Áustria, Robert Holzmann, que já foi o único dissidente contra o afrouxamento, defendeu o retorno dos juros a um nível neutro, que não estimula nem restringe a economia, em torno de 2%.

"As taxas de juros seguirão nessa direção", disse ele a repórteres. "Se as avaliações do mercado, como estão no momento, se concretizarem, elas corresponderão às nossas previsões. E se nossas previsões se confirmarem, provavelmente teremos de ajustar nossas taxas de juros para sermos consistentes."

Reinesch, de Luxemburgo, que raramente discute política monetária em público, disse à mídia local RTL que "não seria irracional" que a taxa de depósito "caia para 2,5% no início da primavera", o que provavelmente implicaria em cortes consecutivos de 25 pontos-base em janeiro e março.

Escriva minimizou a perspectiva de um corte maior de 50 pontos nos juros, uma opção que foi levantada por alguns de seus pares e adotada pelos bancos centrais da Suíça e dos Estados Unidos.

"Nas discussões que tivemos ontem, a ideia que prevaleceu é que devemos continuar a fazer movimentos de 25 pontos-base para baixo, que é a forma que nos permitirá continuar a avaliar os efeitos em termos de desinflação", disse o recém-nomeado presidente do banco central espanhol.

(Reportagem de Dominique Vidalon em Paris, Emma Pinedo e Inti Landauro em Madri e François Murphy em Viena)