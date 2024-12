Casais descobrem três anos depois do parto que bebês foram trocados

As famílias de dois bebês que nasceram no mesmo dia em um hospital particular de Inhumas (GO) procuraram a polícia após desconfiarem que seus filhos foram trocados na maternidade.

O que aconteceu

Os dois bebês nasceram em 15 de outubro de 2021 no Hospital da Mulher de Inhumas. As famílias chegaram a se conhecer na maternidade, mas a descoberta sobre a troca só aconteceu em outubro de 2024, quando as crianças já tinham completado três anos.

Teste de DNA em uma das crianças foi o que iniciou a desconfiança. Yasmin da Silva contou a jornalistas do lado de fora da delegacia que o ex-marido pediu um teste de DNA após a separação. Mãe, pai e bebê fizeram o exame e o resultado mostrou que nenhum dos três tinha laços sanguíneos.

Após o resultado, o casal procurou a família que conheceu na maternidade, que também fez o teste de DNA com o próprio filho. O exame do segundo casal também deu negativo.

Exame de DNA cruzado ainda não foi feito, por isso, não é possível confirmar se os dois bebês foram trocados entre si. O hospital e a polícia foram acionados e o caso é investigado, mas as famílias alegaram que a instituição de saúde não deu respostas concretas sobre o assunto.

Mãe contou que hospital ofereceu "atestado de um dia para se recompor" após ela procurar a instituição. Ela também contou que um responsável da instituição sugeriu que, caso ela não quisesse devolver o bebê à outra família, ela mantivesse o caso em segredo.

Um responsável falou para mim que nesses casos, acontece a troca. Muito desesperada, eu falei: 'não quero que tire o meu filho de mim'. Ele falou: 'Já que a senhora não quer que tome o filho de você, o ideal a fazer é levar para debaixo do pano, não comunicar à outra família e ir convivendo com essa situação'.

Yasmin da Silva

Famílias não pensam em destrocar bebês. As duas mães afirmaram aos jornalistas que os filhos se acostumaram às famílias nestes anos de criação. Um deles ainda é amamentado. "Foram três anos amamentando, cuidando, zelando, educando. É claro que temos um filho biológico, o que eu sempre falo é que nós queremos uma aproximação, pegar esse momento e ser uma grande família", afirmou Isamara Mendanha, outra mãe que teve o bebê trocado.

O UOL buscou o escritório Salles Morais Pucci e Advogados, que faz a representação jurídica do hospital, em dois contatos diferentes. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Envolvidos na investigação foram escutados, confirma polícia. Ao UOL, a Polícia Civil de Goiás informou que o caso é investigado pela Delegacia de Inhumas e que diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica e a autoria dos fatos.