S&P 500 avança com inflação moderada nos EUA, Nasdaq supera os 20.000 pontos

Por Chibuike Oguh e Purvi Agarwal e Shashwat Chauhan

NOVA YORK (Reuters) - O índice de referência de Wall Street S&P 500 subiu nesta quarta-feira e uma valorização das ações de tecnologia impulsionou o índice de tecnologia Nasdaq acima do marco de 20.000 pontos pela primeira vez, depois que dados da inflação dos Estados Unidos aumentaram as expectativas de um corte na taxa de juros do Federal Reserve.

O índice Dow Jones caiu, pressionado por seguradoras de saúde, depois que parlamentares dos EUA apresentaram um projeto de lei que pode prejudicar seus lucros.

Cinco dos 11 principais setores do S&P 500 avançaram, liderados por ganhos nos de serviços de comunicação, tecnologia e serviços discricionários ao consumidor.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que os preços ao consumidor norte-americano em novembro tiveram a maior alta em sete meses, embora, de modo geral, em linha com as expectativas do mercado.

O Dow Jones caiu 0,22%, para 44.148,56 pontos. O S&P 500 ganhou 0,82%, para 6.084,19 pontos. O Nasdaq avançou 1,77%, para 20.034,89 pontos.

"O Nasdaq está se valorizando com a perspectiva de um corte nos juros na próxima semana e tem espaço para subir mais", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

Os mercados estão precificando mais de 96% de chance de o Fed cortar a taxa básica em 25 pontos-base na próxima semana, acima dos 86% de chance antes dos dados, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. As apostas haviam aumentado após o relatório de emprego de sexta-feira.

Gestores de benefícios farmacêuticos, incluindo a Cigna, a CVS Health e o UnitedHealth Group, perderam terreno depois que um grupo bipartidário de parlamentares dos EUA apresentou um projeto de lei que forçaria as seguradoras de saúde ou intermediários de medicamentos a alienar seus negócios farmacêuticos.