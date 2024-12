Ibovespa opera em leve alta na abertura

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa exibia leva alta nos primeiros negócios desta quarta-feira, com agentes financeiros atentos a dados de inflação nos Estados Unidos enquanto aguardam decisão de política monetária do Banco Central no Brasil no final do dia.

Também no radar está uma portaria publicada na véspera pelo governo federal detalhando procedimentos e prazos para a liberação de emendas parlamentares, que muitos veem como facilitadora da tramitação de medidas fiscais no Congresso.

Às 10h07, o Ibovespa subia 0,3%, a 128.608,46 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, tinha oscilação positiva de 0,02%.

A cena corporativa, por sua vez, destacava previsão de investimentos da Suzano, revisão de projeções da CSN, enquanto a Embraer divulgou que a Eslováquia iniciará negociações para compra de 3 cargueiros C-390 em janeiro.