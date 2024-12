Boletim médico diz que Lula fará novo procedimento nesta quinta

O presidente Lula (PT) passará por um novo procedimento médico na quinta-feira (12), segundo boletim médico divulgado nesta tarde.

O que aconteceu

Petista fará uma embolização de artéria meningea média. O procedimento, segundo os médicos, faz parte da "programação terapêutica". A previsão é que ele seja submetido amanhã pela manhã ao procedimento.

Lula recebeu visitas dos familiares pela primeira vez desde a cirurgia. Até então, apenas a primeira-dama, a Janja, acompanhava o presidente. "Passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou", diz trecho do boletim.

Presidente foi submetido a cirurgia na madrugada de terça-feira (10). A cirurgia, chamada trepanação, consistiu em uma perfuração do crânio. "Não é uma abertura do crânio importante. Há uma cicatrização espontânea", explicou o médico Mauro Suzuki sobre o procedimento, que durou cerca de duas horas.

O sangramento decorreu do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro. Na ocasião, ele bateu a nuca ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada.