Petróleo sobe com estímulos na China e possibilidade de oferta restrita na Europa

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira, com estímulos econômicos na China, o maior comprador do mundo, e a possibilidade de oferta restrita na Europa no próximo inverno.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a 72,19 dólares o barril, alta de 0,05 dólar ou 0,07%. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos fechou a 68,59 dólares o barril, alta de 0,22 dólar ou 0,32%. Ambos os contratos de referência subiram mais de 1% na segunda-feira.

O suporte veio de relatos de que a China adotará uma política monetária "apropriadamente frouxa" em 2025, enquanto Pequim tenta estimular o crescimento econômico. Esta seria a primeira flexibilização de sua postura em 14 anos, embora os detalhes permaneçam escassos.

As importações de petróleo da China também cresceram anualmente pela primeira vez em sete meses, aumentando em novembro em relação ao mesmo período do ano anterior.

O aumento, no entanto, "foi mais uma função de estoque do que de melhora na demanda", disse Tamas Varga, corretora de petróleo PVM.

"A economia só será estimulada pela melhora do sentimento e dos gastos do consumidor, por um aumento na demanda agregada doméstica, refletido em um aumento saudável na inflação ao consumidor", acrescentou.

A especulação sobre a demanda de inverno também foi um fator, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

"Os fundos de hedge estão começando a comprar devido à escassez de oferta nos mercados europeus neste inverno", disse Flynn.

Na Síria, os rebeldes estavam trabalhando para formar um governo e restaurar a ordem após a deposição do presidente Bashar al-Assad, com os bancos e o setor de petróleo do país prontos para retomar o trabalho nesta terça-feira.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston)