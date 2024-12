Polícia mira traficantes do CV em ação contra roubo de carros na Maré

A Polícia Civil do Rio faz hoje uma operação contra o roubo de carros e cargas no Complexo da Maré. Moradores relatam um intenso tiroteio nas primeiras horas da manhã.

O que aconteceu

Traficantes do Comando Vermelho estão entre os alvos. A polícia tenta cumprir mandados de prisão contra dois chefes de tráfico da Favela Parque União: Jorge Luís Moura Barbosa, o Alvarenga, e Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy, que também é líder de parte da Favela Nova Holanda, segundo as investigações.

Alvos da operação são suspeitos de arquitetar e gerenciar uma quadrilha de roubo de veículos e cargas. O dinheiro obtido financiava a "caixinha" da facção, permitindo a compra de armamento e munições, além do pagamento de uma mesada para parentes de presos e de lideranças.

Investigação aponta que quadrilha agia a mando do traficante Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca. Após receber as ordens, os integrantes da facção que atuam na Maré "montavam todo o apoio logístico" para os roubos em diversos bairros do Rio e da região metropolitana.

Veículos roubados eram clonados para revenda, trocados por armas e drogas ou usados para deslocamento e prática de outros crimes. Em alguns casos, o carro era desmanchado para que os criminosos pudessem revender as peças. A quadrilha também sequestrava motoristas para fazer transferências via Pix.

Três suspeitos foram presos e duas pessoas morreram "em confronto", afirmou a PM, que também participa da operação, com agentes nas comunidades da Vila do João, Timbau, Vila Pinheiros e Baixa do Sapateiro. A polícia ainda procura por Alvarenga e Motoboy, os principais alvos da operação de hoje. Também foram recuperados dezenas de veículos e apreendidos três fuzis, uma pistola e uma granada.

