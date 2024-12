Irã está em contato direto com grupos da nova liderança da Síria, diz autoridade iraniana

Por Parisa Hafezi

DUBAI (Reuters) - O Irã abriu uma linha direta de comunicação com integrantes da nova liderança da Síria desde que seu aliado Bashar al-Assad foi deposto, disse uma autoridade sênior iraniana à Reuters nesta segunda-feira, em uma tentativa de "evitar uma trajetória hostil" entre os países.

O avanço relâmpago de uma aliança de milícias liderada pela Hayat Tahrir al-Sham, uma antiga afiliada da Al-Qaeda, marcou um dos maiores pontos de virada para o Oriente Médio em gerações. A queda de Assad como presidente removeu um bastião do qual o Irã e a Rússia exerciam influência em todo o mundo árabe.

Horas após a queda de Assad, o Irã disse que esperava que as relações com Damasco continuassem com base na "abordagem sábia e perspicaz" dos dois países e pediu o estabelecimento de um governo inclusivo que representasse todos os segmentos da sociedade síria.

Há poucas dúvidas sobre a preocupação de Teerã em relação a como a mudança de poder em Damasco afetará a influência do Irã na Síria, o ponto principal de sua influência regional.

Mas não há pânico, disseram três autoridades iranianas à Reuters, enquanto Teerã busca caminhos diplomáticos para estabelecer contato com pessoas que uma das autoridades chamou de "aqueles dentro dos novos grupos governantes da Síria cujas opiniões estão mais próximas das do Irã".

"A principal preocupação do Irã é se o sucessor de Assad afastará a Síria da órbita de Teerã", disse uma segunda autoridade iraniana. "Esse é um cenário que o Irã quer evitar".

Uma Síria pós-Assad hostil privaria o grupo armado libanês Hezbollah de sua única rota de abastecimento terrestre e negaria ao Irã seu principal acesso ao Mediterrâneo e à "linha de frente" com Israel.

Uma das autoridades seniores disse que os governantes clericais do Irã, que enfrentam a perda de um importante aliado em Damasco e o retorno de Donald Trump à Casa Branca em janeiro, estão abertos a se envolver com os novos líderes da Síria.

"Esse engajamento é fundamental para estabilizar os laços e evitar novas tensões regionais", disse a autoridade.

CONTATOS COM A LIDERANÇA SÍRIA

Teerã estabeleceu contatos com dois grupos dentro da nova liderança e o nível de interação será avaliado nos próximos dias após uma reunião no Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, um órgão de segurança de alto nível, disse ele.

Duas das autoridades iranianas disseram que o governo iraniano estava desconfiado de que Trump usaria a remoção de Assad como alavanca para intensificar a pressão econômica e política sobre o Irã, "seja para forçar concessões ou para desestabilizar a República Islâmica".

Depois de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 do Irã com seis grandes potências em 2018, o então presidente Trump adotou uma política de "pressão máxima" que levou a dificuldades econômicas extremas e exacerbou o descontentamento público no Irã. Trump está equipando sua administração com falcões sobre o Irã.

Em 2020, Trump, como presidente, ordenou um ataque com drones que matou Qassem Soleimani, o comandante militar mais poderoso do Irã e mentor de ataques no exterior contra os interesses dos EUA e de seus aliados.

"O Irã agora só tem duas opções: recuar e traçar uma linha defensiva no Iraque ou buscar um acordo com Trump", disse Ali Vaez, do International Crisis Group.

A queda de Assad expôs a influência estratégica cada vez menor de Teerã na região, exacerbada pelas ofensivas militares de Israel contra o Hezbollah no Líbano e o grupo militante palestino Hamas em Gaza.

Os governantes clericais do Irã gastaram bilhões de dólares para apoiar Assad durante a guerra civil que eclodiu na Síria em 2011 e enviaram seus Guardas Revolucionários para a Síria para manter seu aliado no poder e manter o "Eixo de Resistência" de Teerã contra Israel e a influência dos EUA no Oriente Médio.

A queda de Assad elimina um elo fundamental na cadeia de resistência regional do Irã, que serviu como rota de trânsito crucial para Teerã fornecer armas e financiar seus aliados, especialmente o Hezbollah.