Trump pede cessar-fogo imediato na Ucrânia, Kiev e Moscou colocam condições

Por John Irish

PARIS (Reuters) - O presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu neste domingo por um cessar-fogo imediato e por negociações entre a Ucrânia e a Rússia para acabar com essa “insanidade”, levando o presidente ucraniano Volodymr Zelenskiy e o Kremlin a elencar as suas condições.

Trump deu essas declarações poucas horas depois de se reunir com Zelenskiy em Paris para as primeiras conversas presenciais desde sua vitória eleitoral nos EUA no mês passado. Ele prometeu buscar uma solução negociada para o conflito, mas até agora não deu mais detalhes.

"Zelenskiy e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo e acabar com essa insanidade", escreveu Trump em sua plataforma de rede social, Truth Social, acrescentando que Kiev teria perdido cerca de 400 mil soldados. "Deve haver um cessar-fogo imediato e as negociações devem começar".

"Eu conheço Vladimir bem. Este é o momento dele de agir. A China pode ajudar. O mundo está esperando!" Trump acrescentou, referindo-se ao presidente russo Putin.

Trump, em Paris para a reabertura da Catedral de Notre-Dame, encontrou-se com Zelenskiy no sábado por cerca de uma hora, junto com o anfitrião, o presidente Emmanuel Macron.

Trump e Zelenskiy apertaram as mãos e sorriram, mas não ficou claro como foi a conversa. Relatos das conversas dos lados francês e ucraniano disseram apenas que as discussões foram boas e produtivas.

Zelenskiy reagiu à mensagem de Trump no domingo, afirmando que a paz não é apenas um pedaço de papel, mas algo que precisa de garantias.

"Quando falamos de uma paz efetiva com a Rússia, devemos, antes de tudo, falar sobre garantias efetivas para a paz. Os ucranianos querem a paz mais do que qualquer outra pessoa," ele disse no X.

"A guerra não pode simplesmente terminar com um pedaço de papel e algumas assinaturas. Um cessar-fogo sem garantias pode ser acabar a qualquer momento, como Putin já fez antes. Para garantir que os ucranianos não sofram mais perdas, precisamos garantir a confiabilidade da paz e não fechar os olhos para a ocupação".

(Reportagem adicional de Pavel Polityuk em Kiev, Dmitry Antonov em Moscou, Maxim Rodionov e Andrew Osborn em Londres)