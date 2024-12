Mulher é encontrada morta em banheiro de aeroporto em Fortaleza

Do UOL, em São Paulo

O corpo de uma mulher foi encontrado em um banheiro do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE), na tarde de sábado (7).

O que aconteceu

Corpo da passageira de 66 anos não tinha sinais de violência. A Polícia Civil investiga o caso, informou ao UOL a SSPDS/CE (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará). Equipes da Polícia Militar também foram acionadas.

Laudo da Polícia Forense do Ceará vai indicar causa da morte. Até o momento, não há informações sobre o que causou o óbito.

Mulher veio de Brasília. A administração do aeroporto disse, em nota enviada ao UOL, que a equipe médica fez os procedimentos de reanimação, mas sem sucesso.