Rebeldes sírios tentam derrubar Bashar al Assad e estão a 20 km da capital

Do UOL, em São Paulo

Rebeldes sírios, que tentam tirar o governo Bashar al Assad estão a apenas 20 quilômetros da capital Damasco.

O que aconteceu

Radicais já tomaram do governo o controle da província de Daraa, no sul do país. "Estamos a menos de 20 quilômetros da entrada sul da capital Damasco", disse o comandante Hassan Abdel Ghani, da aliança rebelde liderada por um grupo islamista.

A informação foi repassada pelos próprios insurgentes a uma ONG, segundo a agência AFP. Os grupos locais controlam toda a província de Daraa, informou Rami Abdel Rahman, diretor da ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Cerca de 50 mil pessoas foram deslocadas nos últimos dias no noroeste da Síria até o começo deste mês. Os deslocamentos ocorreram após os recentes conflitos entre rebeldes e o governo Bashar al Assad em meio a uma ofensiva do grupo islamista. A informação é do Ocha (Escritório da ONU para Assuntos Humanitários).

Bashar al Assad perdeu o controle de Aleppo, a segunda maior cidade da Síria. O grupo Hayat Tahrir al Sham, uma antiga filial síria da Al Qaeda, e outras facções rebeldes aliadas "controlam a cidade de Aleppo, com exceção dos bairros controlados pelas forças curdas", disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH.

"Dezenas de soldados mortos". O Exército do país reconheceu o ataque rebelde. Em comunicado, afirma que militantes estavam em grande quantidade, oriundos de diversas direções, e que prepara uma contraofensiva.