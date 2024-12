Eles perceberam a paixão após 10 anos: você vai amar essa história

Em "Com o coração nas nuvens" (Editora Arqueiro) você vai entrar no clima das festas de final de ano —e torcer muito para que os protagonistas tenham um final feliz. A autora, Catherine Walsh, leva os leitores a uma volta ao mundo, cheia de tensão amorosa, antes da sonhada troca de presente do dia 25 de dezembro.

Sobre o que é a história

Aconteça o que acontecer, Molly e Andrew vão visitar suas famílias na Irlanda no Natal. E como moram nos Estados Unidos, eles têm de cruzar o oceano. A primeira vez que se encontraram no aeroporto, e sentaram-se um do lado do outro no voo, o clima não foi dos melhores. A colega de quarto de Molly, namorada de Andrew, terminou com ele por mensagem antes da decolagem.

O que tinha tudo para se tornar uma interação estranha se transformou em uma grande amizade. Durante o ano, eles trocavam algumas mensagens ou e-mails, mas era só durante essa viagem que conseguiam colocar a vida em dia.

No ano em que esses encontros completaram uma década, um problema: uma nevasca faz com que eles fiquem presos no aeroporto, correndo o risco de não conseguirem chegar em Dublim para o Natal.

Para Molly, tudo bem. Os pais dela nem fazem tanta questão assim de comemorar a data. Já para Andrew, isso seria o fim do mundo. Muito unido com sua família, o Natal é um momento muito especial em sua casa.

Determinada a ajudar o amigo a chegar em sua terra Natal, Molly move mundo e fundos para fazer com que Andrew não perca seu Natal com a família.

Por que gostei da história

Apesar de ser um romance, esse livro tem uma pegada de tensão. Afinal, a gente não sabe se os personagens vão conseguir mesmo chegar em casa a tempo para o Natal, ainda mais com tantos imprevistos.

Ele é divertido e leve. Enquanto a gente vai se apaixonando pelos protagonistas, eles começam a perceber que tem muito mais do que uma amizade ali. Não é instantâneo, requer que eles repensem as vidas.

E, apesar de ser uma história de ficção, fica fácil de se identificar com várias questões e problemáticas encaradas por Molly e Andrew durante as 300 páginas dessa trama. Vale a pena para se divertir e entrar no clima do Natal.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.