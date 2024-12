Putin diz que novo míssil hipersônico Oreshnik pode ser colocado em Belarus

Por Lucy Papachristou e Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - O presidente Vladimir Putin disse nesta sexta-feira que a Rússia poderia colocar seu novo míssil hipersônico de alcance intermediário Oreshnik no território de Belarus no segundo semestre do próximo ano.

A declaração de Putin ocorreu em resposta a um pedido do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, em uma cúpula em Minsk, onde os dois líderes assinaram um pacto de defesa mútua.

"Como assinamos hoje um acordo sobre garantias de segurança usando todas as forças e meios disponíveis, considero viável a implantação de sistemas como o Oreshnik no território da República de Belarus", disse Putin.

"Acho que isso será possível no segundo semestre do próximo ano, à medida em que a produção em série desses sistemas na Rússia aumentar e esses sistemas de mísseis entrarem em serviço com as forças estratégicas russas", acrescentou, em comentários transmitidos pela tv.

A Rússia disparou o Oreshnik pela primeira vez contra a cidade ucraniana de Dnipro em 21 de novembro, no que Putin considerou uma resposta ao primeiro uso pela Ucrânia de mísseis balísticos ATACMs, dos EUA, e Storm Shadows, britânicos, para atacar o território russo com a permissão do Ocidente.

Putin disse que a Rússia pode usar o Oreshnik novamente, inclusive para atingir "centros de tomada de decisão" em Kiev, caso a Ucrânia continue atacando a Rússia com armas ocidentais de longo alcance.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ao jornalista norte-americano Tucker Carlson, em uma entrevista divulgada na última quinta-feira, que o disparo do Oreshnik por Moscou foi um sinal de que o Ocidente deve levar a Rússia a sério.

(Reportagem de Dmitry Antonov em Moscou, Lucy Papachrisou e Maxim Rodionov em Londres e Felix Light em Tbilisi)