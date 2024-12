Para fortalecer a imunidade: suco de laranja com gengibre e cenoura

O suco de laranja tem um importante impacto na imunidade, por conta de seus altos teores de vitamina C e flavonoides. A bebida também promove a melhora da saúde óssea, além de ajudar no aumento do ferro no organismo.

O médico Rubens Feferbaum explica que o suco de laranja é um alimento funcional por conta da presença das vitaminas, dos complexos bioativos e das fibras solúveis e insolúveis (quando os resíduos da polpa são mantidos). "Eles atuam na saúde intestinal e auxiliam na manutenção de uma microbiota saudável", diz.

Ganhos aumentam com gengibre e cenoura

Imagem: iStock

Já o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, aliado a poucas calorias (80 kcal a cada 100 gramas) e alguns minerais importantes, como magnésio e potássio.

Estudos já mostraram que o gingerol, substância presente no gengibre fresco, diminui o crescimento de diferentes tipos de bactérias, como as orais, relacionadas a doenças como gengivite e periodontite.

O alimento também contribui para limpar o muco, bastante frequente em quadros de gripes, resfriados e até bronquite, das vias respiratórias. E por conter substâncias anti-inflamatórias, diminui o broncoespasmo — quando ocorre a contração dos músculos dos brônquios, o que dificulta a respiração.

A cenoura, por sua vez, é uma boa fonte de ferro, cálcio, vitaminas K, A, C, E e do complexo B, além de manganês, potássio e fibras. Presente nela, o betacaroteno é um importante antioxidante, que dá sua cor laranja brilhante e é absorvido no intestino e convertido em vitamina A durante a digestão.

Acrescentar cenoura ao suco de laranja com gengibre ajuda a manter o sistema imunológico mais forte, e o corpo consegue combater infecções com mais facilidade.

Receita do suco de laranja com gengibre e cenoura

Ingredientes

Suco de 3 laranjas médias

1 pedaço pequeno de gengibre (cerca de 2 cm)

1 cenoura média picada

200 ml de água ou água de coco

Gelo (opcional)

Como fazer

Esprema as laranjas, para obter o suco; descasque o gengibre; corte a cenoura em pedaços pequenos; Acrescente os ingredientes e a água no liquidificador e bata até obter uma mistura consistente. Se preferir um suco mais leve, coe a mistura para remover os resíduos; Se preferir, adicione gelo e, para adoçar, mel ou açúcar mascavo, e beba em seguida para tirar proveito de todos os nutrientes.

*Com informações de reportagens publicadas em 22/05/2018, 08/12/2018 e 12/04/2019