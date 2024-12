Formando emociona com botijão de gás em colação: 'Peso que o pai carregou'

Lorenzo Monfardini, 22, recém-formado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), escolheu entrar em sua colação de grau carregando um botijão de gás para homenagear o pai. A cerimônia aconteceu no dia 29 de novembro, e um vídeo de sua atitude viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

Esse botijão foi o peso que o pai carregou para que ele chegasse até o diploma. Hoje, ele é o símbolo do amor, do esforço e do sacrifício que deram asas. Esse diploma é o símbolo de luta, sacrifício e vitória. escreveu Monfardini na legenda do vídeo no Instagram

Pai trabalha vendendo botijões. O pai de Lorenzo, Jefferson Monfardini, trabalha há 26 anos como representante comercial de uma empresa de gás. Alguns famosos comentaram a publicação original de Lorenzo, como o cantor Lucas Lucco, que canta a música de fundo da publicação.

Meu pai sempre lutou pela nossa família. E eu não poderia chegar lá com o canudo sem o objeto de trabalho dele Jefferson Monfardini, em entrevista à Record Minas

Formando exaltou importância da família. Após a intensa repercussão, Lorenzo Monfardini publicou um carrossel de fotos da colação de grau, incluindo uma com seu pai. Na legenda, ele agradeceu o apoio dos familiares mais uma vez.