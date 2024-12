Criação de vagas de emprego nos EUA acelera em novembro; taxa de desemprego sobe para 4,2%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho acelerou em novembro depois de ter sido severamente afetada por furacões e greves, mas isso provavelmente não sinaliza uma mudança material nas condições do mercado de trabalho, que continuam a enfraquecer de forma constante e permitem que o Federal Reserve corte a taxa de juros novamente este mês.

A economia dos EUA abriu 227.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após abertura revisada para cima de 36.000 em outubro, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters esperavam criação de 200.000 postos no mês passado, depois de 12.000 relatados anteriormente em outubro. As estimativas variaram de 155.000 a 275.000 empregos.

A taxa de desemprego subiu para 4,2%, depois de se manter em 4,1% por dois meses consecutivos. A média de ganhos por hora aumentou 0,4%, após ter aumentado 0,4% em outubro. Nos 12 meses até novembro, os salários avançaram 4,0%, mantendo o ritmo de outubro.

Economistas sugeriram calcular a média dos ganhos de vagas fora do setor agrícola do mês passado com a contagem de outubro para obter uma tendência mais clara do crescimento do emprego. O mercado de trabalho foi afetado em outubro pelos furacões Helene e Milton, bem como por uma grande greve nas fábricas da Boeing na Costa Oeste.

A contagem inicial de outubro foi também provavelmente reduzida por um período mais curto de coleta de dados. A taxa de resposta inicial para a pesquisa de estabelecimentos foi de 47,4%, a mais baixa desde janeiro de 1991 e bem abaixo da média de 69,2% para outubro nos últimos cinco anos.

O período de coleta das respostas foi de apenas 10 dias, na extremidade inferior do período normal de 10 a 16 dias. Outros indicadores do mercado de trabalho, incluindo os pedidos de auxílio-desemprego, são consistentes com um mercado de trabalho saudável, mas em desaceleração.

No início desta sexta-feira, os mercados financeiros viam uma chance aproximada de 72% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de política monetária do banco central dos EUA em 17 e 18 de dezembro, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

O Fed reduziu a taxa de juros em 75 pontos-base desde setembro, quando iniciou seu ciclo de afrouxamento. A taxa básica de juros está agora na faixa de 4,50% a 4,75%, tendo sido elevada em 5,25 pontos percentuais entre março de 2022 e julho de 2023.

Com a economia continuando a se expandir em um ritmo saudável, a inflação acima da meta de 2% do banco central e a incerteza política do novo governo do presidente eleito Donald Trump, as perspectivas de novos cortes nos juros em 2025 não são claras.

O sentimento das empresas melhorou após a vitória de Trump, na esperança de menos regulamentações. No entanto, suas promessas de aumentar as tarifas sobre as importações e realizar deportações em massa elevaram as preocupações com preços mais altos e interrupções no mercado de trabalho.

Os operadores estão apostando em mais dois cortes na taxa de juros no próximo ano, com uma chance melhor de mais de 50% de uma terceira até o final de 2025.