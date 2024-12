Arriscaria? Caça ao tesouro de bilionário espalha baús e dá pistas em livro

Empresário norte-americano que acumulou fortuna com criptomoedas lançou um desafio aos amantes de aventuras: uma caça a cinco baús recheados de itens que somam milhões de dólares.

O projeto elaborado pelo autor Jon Collins-Black soma uma quantia milionária. Aventureiros, curiosos e caçadores de tesouro podem, agora, se dedicar a uma caça emocionante: desde o lançamento de seu novo livro, Collins-Black deu início a uma nova expedição no território dos Estados Unidos, em que os participantes podem buscar mais de 65 objetos que, juntos, somam milhões de reais. "Na verdade, é impossível calcular [o valor total dos prêmios]. Pessoalmente, gastei bem mais de US$ 2 milhões neste tesouro (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual)", declarou o autor ao portal oficial do projeto.

O preço do ouro, bem como o valor de muitos dos objetos do tesouro, já subiu significativamente desde que os adquiri. Além disso, algumas peças são únicas e, por isso, podem ser consideradas de valor inestimável. Como todos os itens do tesouro são raros, é provável que seu valor só continue a ser valorizado com o tempo

Jon Collins-Black, ao site de seu projeto

Para guiar os interessados na caça, Collins-Black publicou as pistas em novo livro. A obra, intitulada "There's Treasure Inside" (Há um Tesouro Dentro, em tradução livre), reúne as dicas para os caçadores que irão procurar pelos tesouros.

As histórias dos itens envolvidos na caça constituem os temas e os capítulos do livro. "There's Treasure Inside é o culminar de quase cinco anos de trabalho. O autor trabalhou com especialistas em diversas áreas para reunir um tesouro único e valioso. Valendo milhões de dólares e cada vez mais valiosas, as peças do tesouro são tão variadas quanto únicas", diz o site.

As caixas estão espalhadas por cinco estados dos Estados Unidos. Não há mais de uma caixa em um mesmo estado, conforme as informações oficiais do projeto, e os baús não seguem uma ordem correta para serem encontrados.

Os baús que guardam os tesouros foram especialmente elaborados para o projeto de Collins-Black. O serralheiro Seth Gould foi o responsável pelo desenvolvimento das caixas usadas, e o processo de Gould levou mais de um ano para ser concluído. Segundo Collins-Black, quatro baús são do mesmo tamanho, enquanto um deles é maior que os demais. "São cinco caixas porque queria ter certeza de que pelo menos uma delas teria boas chances de estar perto de você" declarou o autor ao portal oficial da caça.

O autor irá acompanhar as caças e anunciar caso algum dos baús seja encontrado. Segundo Collins-Black, até o momento nenhuma das valiosas caixas foi descoberta. De acordo com o autor, todos os baús estão localizados em "locais seguros", que não oferecem riscos àqueles que estão caçando os tesouros indicados em seu livro.

Tesouros vão de Pokémon à bitcoin

Os itens disponibilizados por Collins-Black atraem diferentes tipos de público. Entre os tesouros a serem encontrados, estão diferentes antiguidades, incluindo objetos encontrados em naufrágios, memorabilia esportiva e cartas raras do desenho animado Pokémon, como a primeira edição da carta ilustrada por Charizard, lançada em 1999.

Objetos de ouro, metais preciosos e joias aumentam ainda mais o valor dos tesouros. Uma pepita de ouro de quase 600 gramas, encontrada próximo ao American River, área que deu início à Corrida do Ouro na Califórnia, foi escondida por Collins-Black. Também de ouro, foi disponibilizada aos caçadores uma medalha do time masculino de futebol da Nigéria, vencida nas Olimpíadas de 1996. Um colar de ametista, um bracelete de jade e um par de brincos de rubi fazem parte da seleção de joias incluídas nos tesouros.

Um pedaço de rocha lunar e bitcoins são alguns dos prêmios inusitados disponíveis. Segundo o portal do projeto, a rocha rara tem o formato "da própria lua". Além deste item exclusivo, Collins-Black incluiu ainda bitcoins nos baús. Segundo as informações oficiais, há uma "moeda digital de prata e ouro dourada totalmente carregada de bitcoin" a ser encontrada pelos caçadores.

Os tesouros incluem também objetos relacionados a nomes famosos. Os baús guardam itens feitos ou pertencentes a nomes como Andrew Carnegie, George Washington, Amelia Earhart, Henry David Thoreau, Louis Comfort Tiffany e Jackie Onassis, como o broche de safira e diamante na imagem abaixo. O broche foi utilizado por Jackie durante o mandato de seu marido, John F. Kennedy como presidente dos Estados Unidos, entre 1961 e 1963. Um pingente de ouro de 23 quilates do artista espanhol Pablo Picasso, nomeado "Jacqueline no cavalete", é um dos itens com grande significado histórico do projeto.