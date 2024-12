Aumenta imunidade e previne anemia: os beneficios da carne de sol à saúde

A carne de sol é bastante consumida nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. Trata-se de carne bovina salgada e curada ao sol, um método tradicional de preservação. Esse processo confere à carne um sabor característico, levemente salgado e, em alguns casos, defumado, além de uma textura firme.

Entre seus nutrientes, destacam-se as proteínas, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. A seguir, veja os benefícios da carne de sol para a saúde.

É fonte de proteínas

A carne de sol é uma fonte de proteínas e contribui para a manutenção e o crescimento muscular, além da reparação dos tecidos. Além disso, essas proteínas ajudam no transporte de nutrientes e oxigênio, regulam o equilíbrio de fluidos no corpo e auxiliam no equilíbrio hormonal.

Apoia o sistema imunológico

O zinco e o ferro presentes na carne de sol podem ajudar a aumentar a imunidade, pois auxiliam na produção de células de defesa e no combate a infecções.

Aumenta a saciedade

Pode aumentar a sensação de saciedade devido à presença de proteínas e gorduras. Esses nutrientes ajudam a retardar a digestão e regulam hormônios que controlam a fome, prolongando a sensação de satisfação.

Previne a anemia

A carne de sol é rica em ferro, necessário para a produção de glóbulos vermelhos e prevenção da anemia. O ferro ajuda no transporte de oxigênio pelo corpo, contribuindo para o aumento da energia.

Contribui com a saúde cerebral

Contém também vitaminas do complexo B (como B12, B6 e niacina), que são importantes para o metabolismo energético, a função cerebral e a saúde do sistema nervoso.

Faz bem para os ossos

A carne de sol é rica em proteínas e cálcio, que são nutrientes importantes para o fortalecimento dos ossos e prevenção da osteoporose.

Contraindicações

A carne de sol pode ser prejudicial para pessoas com alguns problemas de saúde devido ao seu alto teor de sódio e proteínas. É o caso de quem tem hipertensão arterial, pois o excesso de sal pode aumentar a pressão arterial.

Indivíduos com doenças renais também devem evitar seu consumo, pois o elevado teor de sal pode sobrecarregar os rins. Quem tem gota também deve consumir com moderação, já que a carne de sol tem purinas, o que pode agravar os sintomas ao contribuir para a formação de cristais nas articulações.

Como consumir?

Geralmente, a recomendação é consumir uma porção de 100 a 150 g, cerca de uma a duas vezes por semana.

Para reduzir a quantidade de sódio, a carne de sol deve permanecer de molho em água antes de prepará-la. O ideal é consumir grelhada, assada ou cozida e acompanhada de alimentos ricos em fibras, como vegetais e legumes, para equilibrar a refeição.

Entre as receitas comuns com carne seca, estão:

Carne de sol com arroz e feijão verde.

Escondidinho.

Carne de sol com abóbora.

Carne de sol na nata.

Carne de sol com queijo coalho.

Recheio de sanduíches.

Fonte: Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).