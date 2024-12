SNIC: vendas de cimento caem 0,3% em novembro; acumulado do ano é de alta de 4%

As vendas de cimento registraram queda de 0,3% em novembro, em relação ao mesmo mês de 2023, totalizando 5,4 milhões de toneladas, segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).

No acumulado do ano até novembro, o setor chegou a 60 milhões de toneladas, alta de 4% sobre o mesmo período do ano passado.

Dentre as razões para o desempenho, está a melhora do mercado de trabalho e o aquecimento do mercado imobiliário, puxado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, responsável por 50% dos lançamentos e 44% das vendas no período.

Por outro lado, o SNIC sinaliza que o setor da construção civil vem encontrando dificuldade em preencher as vagas disponíveis. "A escassez de mão de obra e o alto custo de contratação tem elevado salários, pressionado a inflação, com reflexos nos preços dos imóveis e na alta do INCC", diz o texto do sindicato.

A entidade pontua ainda que a tendência de elevação da taxa Selic aumenta a competição entre os ativos financeiros e os imobiliários, além de tornar o financiamento mais oneroso para o tomador de empréstimo, impactando diretamente o mercado imobiliário.